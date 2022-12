La explicación de Gisela Valcárcel a su polémica frase de Papá Noel a niños en chocolatada

Gisela Valcárcel se pronuncia tras romper ilusión de niños en chocolatada. | Instagram

Gisela Valcárcel ha sido blanco de críticas en los últimos días por decir que Papá Noel no existe y que es un invento del hombre. Y es que, la popular ‘Señito’ organizó una chocolatada navideña para niños que viven en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, dejó a más de uno sorprendido al romperle la ilusión a los pequeños que estaban en el evento.

“La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, dijo la empresaria.

Tras la polémica que originaron sus palabras, la rubia conductora no dudó en pronunciarse en sus redes sociales para explicar lo sucedido. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de América TV aceptó lo que dijo y dejó entrever que las personas sí conocen el verdadero significado de la Navidad, por lo que no tendía que explicarlo a detalle.

Asimismo, Gisela Valcárcel señaló que ella celebra esta festividad porque es el nacimiento del niño Jesús y para ella no existirían otros motivos. Además, aprovechó para bromear con lo ocurrido, pues se preguntó si Papá Noel se había molestado con ella.

“De verdad, sorprendida. Sí, dije eso, pero también dije que era lindo y que a mí me gusta Papá Noel, pero ustedes saben cual es la verdad. En realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad por eso, eso fue lo que dije. Si los Papá Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé, ahora qué hago con los Papá Noel”, expresó.

Magaly Medina arremetió en su contra

Magaly Medina al enterarse de lo que dijo Gisela Valcárcel no dudó en verter duras palabras en su contra. La periodista se mostró en desacuerdo con que vaya a una obra social con la intención de cambiarle la realidad a los pequeños.

“Se graba intentando justificar lo que es injustificable. Cómo vas a ir a unos niños a romperle la ilusión y decir que no existe Papá Noel, por más que para muchos niños realmente no exista Papá Noel, no hay que decirles. Ahora dice: ‘Hay creo que he molestado a los Papá Noel’. Qué tarada que es, disculpen, pero no hay que hablar por hablar”, comentó.

“Es tan inconsciente la mujer que sigue justificándose y sigue diciendo que Papá Noel no existe. Los niños siempre tiene esa ilusión de que exista un Papá Noel, a mí me criaron con la idea de que Papá Noel existía y lo creí hasta bien grandota, y me gustó vivir con eso. Luego lo supe e igual, creo que a los niños le gusta esa fantasía e ilusión”, agregó.

