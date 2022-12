Gisela Valcárcel lanzó indirecta a Magaly Medina: “Cuando se mencionan aquí a un notario arde Troya”

Composición: Infobae Perú.

Gisela Valcárcel presentó, el último sábado 10 de diciembre, la última edición de este año de su programa ‘El Gran Show’, y no desaprovechó la oportunidad de volver a referirse sobre Magaly Medina, quien en varias ocasiones la ha criticado y la ha tildado de “fingida”.

El singular comentario que lanzó la popular ‘Señito’ fue en referencia al esposo de la ‘Urraca’, el notario Alfredo Zambrano. Por supuesto, Tilsa Lozano, quien también es una de la detractoras de la periodista, intervino en el momento para ‘meter más leña al fuego’.

Todo ocurrió cuando la conductora de ‘El Gran Show’ presentó al notario Jaime Tuccio, quien está a cargo de ver que todo esté en orden a la hora de elegir al ganador del reality de baile. La rubia aprovechó para mencionar indirectamente a otro notario, que sería el esposo de Magaly Medina.

“No me hable usted de notario, Señor Armando, no me hable de notario, hasta Melissa se ríe porque él quiere ponerme cabe y que uno se caiga. Es que cuando se mencionan aquí a un notario arde Troya. Pero yo tengo mi notario que me dura un minuto, pero como todo en la vida”, señaló Gisela Valcárcel.

“Pero tranquila que Giuliana [Rengifo] ya no está y a ella también le dura un minuto su notario”, se le alcanzó a escuchar a Tilsa Lozano y rápidamente su comentario fue opacado por la ‘Señito’ quien pasó a leer quien de los participantes no pasaba a la siguiente etapa del reality de baile.

Como se recuerda, la cantante de cumbia fue parte del grupo de participantes del programa El Gran Show de este año. Tras juntarse Giuliana Rengifo, Tilsa Lozano, Melissa Paredes y Gisela Valcárcel, las cuatro, en varias oportunidades, han hecho referencias sobre la presunta infidelidad del esposo de Magaly Medina con el afán de provocar a la periodista.

¿Qué pasó entre Alfredo Zambrano y Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo volvió a referirse a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

Desde hace varios meses saltó a la farándula el rumor de una presunta relación entre el ahora esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, y la cumbiambera Giuliana Rengifo. Fue la propia artista quien aseguró que había sido pareja del notario cuando él estaba distanciado de la popular ‘Urraca’.

Las declaraciones de la ex de Agua Bella salieron en noviembre de 2021 y aseguró que una vez su relación terminó y Zambrano volvió con la periodista, Rengifo prefirió no decir nada para no ser catalogada como la tercera en discordia.

“Cuando pasó todo el tema de que la prensa sacó que yo me había metido en la relación y todo eso, y yo salí a negar que lo conocía por varia gente que me dijo ‘Mejor haz esto’, entonces había pasado regular tiempo”, indicó la cantante en una entrevista con El Popular.

Por su parte, Magaly Medina negó que la versión de la cumbiambera sea verdad y la acusó de estar obsesionada con su pareja y que sus palabras solo buscan dañarla.

“Barbaridades de todo tipo que tengo que escuchar de la gente que no sabe cómo dañarme. Es uno de los riesgos de ser quién soy, al punto de tener que mirar cómo una bataclana quiere echar sombras de duda sobre la integridad de mi matrimonio y esas son las bataclanas que después se rasgan las vestiduras llamándose ‘señoras’”, mencionó la periodista en una entrevista para El Trome.

“Yo no he mentido, parece que la cumbiambera, más bien, tiene una obsesión con mi esposo. De otra forma no se entiende porque lleva hablando de él hace meses. Y cada vez le añade a su historia nuevas mentiras”, añadió.

