Magaly Medina crítica a Gisela Valcárcel por arruinarle ilusión a niños en Navidad: “No aprende”. | Magaly Tv: La firme.

Gisela Valcárcel se encuentra en medio de una polémica por haber roto las ilusiones de unos niños durante una chocolatada navideña. La popular ‘Señito’ aseguró durante este evento que Papá Noel no existe y que es un invento del hombre.

Las palabras de la conductora de televisión ocasionó que reciba duras críticas en las redes sociales, donde señalaron que la rubia se excedió al mencionar que este popular personaje de Navidad no es real como todos los niños creen.

Magaly Medina al enterarse de lo que dijo Gisela Valcárcel no dudó en verter duras palabras contra la ‘Señito’, pues no estaba de acuerdo con que vaya a una obra social con la intención de romper la ilusión de los niños.

“Se graba intentando justificar lo que es injustificable. Cómo vas a ir a unos niños a romperle la ilusión y decir que no existe Papá Noel, por más que para muchos ñiños realmente no exista Papá Noel, no hay que decirles. Ahora dice: ‘Hay creo que he molestado a los Papá Noel’. Qué tarada que es, disculpen, pero no hay que hablar por hablar”, comentó.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ defendió a los niños y comentó que ella también creía en Papá Noel cuando era pequeña, pues esa fue la manera en que sus papás la criaron.

“Es tan inconsciente la mujer que sigue justificándose y sigue diciendo que Papá Noel no existe. Los niños siempre tiene esa ilusión de que exista un Papá Noel, a mí me criaron con la idea de que Papá Noel existía y lo creí hasta bien grandota, y me gustó vivir con eso. Luego lo supe e igual, creo que a los niños le gusta esa fantasía e ilusión”, precisó.

Magaly Medina y sus duras críticas contra Gisela Valcárcel.

Magaly Medina le recordó a Gisela Valcárcel que la intención de la chocolatada que realizó fue llevar alegría a los niños con bajos recursos económicos, no romperles la ilusión porque ella no cree en Papá Noel.

“Tú no puedes ir a pincharles el globo, además que le estás llevando una chocolatada, estás yendo a darle algo de cariño, para que gocen del espíritu navideño y lo primero que dices es: ‘Papá Noel no existe’. Hay algunas personas que no aprenden”, sentenció.

