Yola Polastri responde a Gisela Valcárcel por decir que Papa Noel no existe: “Deja libre la imaginación”

Yola Polastri respondió a Gisela Valcárcel.

Yola Polastri se pronunció luego de que se viralizara un video en el que se ve a Gisela Valcárcel en un evento en San Juan de Lurigancho dándole un discurso a unos niños por Navidad y menciona que Papa Noel no existe, destrozándole la ilusión a más de uno.

Estas palabras fueron duramente criticadas por los cibernautas en redes sociales, quienes señalaron que la conductora de televisión no tenía ningún derecho en contar esta versión, sobre todo en esta fecha en la que miles de niños están esperanzados en la llegada de Santa.

Sin embargo, Yola Polastri no dejó pasar estas palabras y se pronunció en sus redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, la animadora infantil escribió un conciso post en el que incluso llama la atención de Gisela y le pide que enfoque sus pensamientos en otros temas y no destruya la imaginación de los menores.

“¡Papá Noel ya no te quiere Gi, porque les has dicho a los niños que no existe! Deja que trabaje la imaginación y la fantasía en el mundo de los niños, llena de cuentos dulces. ¿Caperucita, Mickey Mouse, tampoco existen? Estamos viviendo otros problemas a esos erradica”, escribió Yola.

Yola Polastri respondió a Gisela Valcárcel. (Twitter)

Rápidamente, los cibernautas avalaron lo dicho por Polastri y más de uno volvió a criticar a Gisela Valcárcel. Los usuarios lamentaron que la conductora de ‘El Gran Show’ se haya tomado la atribución de romperle la ilusión a los niños que no tenían la culpa de nada.

“Los niños al crecer se dan cuenta, no es necesario desvanecer sus sanas fantasías e ilusiones, en eso consiste la corta infancia”, “No hay motivo para quitarle ilusión a un niño”, “En un mundo lleno de tanta convulsión la ilusión es lo menos que deberíamos perder”, “Te queremos Yolita”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios avalan declaraciones de Yola Polastri. (Twitter)

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Papa Noel?

Todo sucedió el martes 13 de diciembre, cuando la presentadora de televisión junto a su equipo de GV Producciones organizó una chocolatada navideña en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar al que asistieron decenas de niños y niñas.

Allí, Gisela Valcárcel decidió dar algunas palabras a los asistentes explicando el motivo de su visita que era por Navidad, pero terminó sorprendiendo al asegurar que Papa Noel no existe, siendo este personaje el más esperado por los menores en estas fechas. Además, aseguró que el motivo de celebración del 25 de diciembre es por el nacimiento de Jesús.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, expresó la figura de América Televisión.

Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada navideña: “Papá Noel no existe”. | TikTok.

