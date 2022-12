Rodrigo González celebra salida de Pedro Castillo, pero advierte por Dina Boluarte | Willaz

Rodrigo González se pronunció tras la vacancia de Pedro Castillo y posterior juramentación de Dina Boluarte como Presidenta de la República. El conductor de televisión dio su punto de vista este jueves 8 de diciembre, luego de que la tarde el miércoles su programa no saliera al aire debido a los acontecimientos en la política peruana.

El presentador de televisión, desde el inicio de las elecciones se mostró en contra de la candidatura del entonces candidato de Perú Libre, por lo que no celebró su triunfo cuando fue elegido presidente. Por ello, se mostró un tanto aliviado ante su destitución.

“Estamos en un momento de celebración hasta cierto punto. Primero que nada, se ha disparado a los pies y nos hemos librado de uno de los peores presidentes de la historia de nuestro país, por no decir el peor. Pero todavía seguimos con el peor Congreso de la historia del país”, comentó al inicio sobre la salida de Castillo Terrones.

Rodrigo González habla sobre Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Pero, por otro lado, se refirió al ingreso de Dina Boluarte como la nueva jefa de Estado hasta el 2026. Ante ello, la figura de Willax lanzó una advertencia sobre el acercamiento que tiene la ahora presidenta con Vladimir Cerrón. Por ello, señaló que habrían algunos otros conflictos de intereses de por medio.

“No nos olvidemos que Dina Boluarte, no solamente es de Perú Libre, sino que es cerronista es el brazo derecho. Ha sido el brazo derecho siempre de Cerrón. Ayer él ya empezó a mandar tuits que no lo hace nada gratuito, él no da puntada sin hilo, defendiendo a Dina, diciendo que no tiene nada que ver con él”, agregó sobre el tema.

Finalmente, decidió hacer un llamado a la calma. Aseguró que no hay que sentirnos tan tranquilos, ni mucho menos celebrar debido a que debemos esperar cómo vendrán sucediendo las cosas con el paso del tiempo y este nuevo poder Ejecutivo.

“Si bien es cierto, ver a Pedro Castillo, como el delincuente que es, enmarrocado, nos reconforta, yo creo que todavía no hay que celebrar”, sentenció.





