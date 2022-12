Magaly Medina y Tula Rodríguez: la vez que estuvieron cara a cara y se dijeron de todo

Magaly Medina y Tula Rodríguez se vieron cara a cara. (Magaly TeVe)

Magaly Medina y Tula Rodríguez son dos conductoras de televisión que en más de una oportunidad se han enfrentado a través de las cámaras. Todo habría iniciado cuando la exvedette inició su relación con el fallecido gerente de televisión Javier Carmona, quien poco tiempo antes de estar con Tula, había terminado su matrimonio con Gisela Valcárcel.

Luego de tantos dimes y diretes a través de distintos programas de espectáculos, la actriz cómica decidió sentarse frente a la popular ‘Urraca’ en una entrevista que se dio el 7 de marzo del 2011. Allí, ambas no se quedaron calladas y, aunque no discutieron directamente, no dejaron de enviarse más de un dardo en cada uno de los temas que la periodista ponía sobre el tapete.

Magaly acusó a Tula de ‘agarrar’ a Javier Carmona

La ‘Urraca’ siempre se mostró incrédula de la relación del entonces gerente de Frecuencia Latina con la joven Tula. Para Medina, la actriz habría buscado la manera de entrometerse con Carmona y así conquistarlo para casarse con él. Un tema que se lo dijo de frente.

“A simple vista, y esta es la opinión de muchas mujeres, es que tú lo agarraste, te embarazaste y lo agarraste”, señaló Medina. De inmediato, Tula se defendió y aseguró que fue el amor el que triunfó entre ambos, además que fue la figura de ATV quien se encargó de crear esa historia para el público.

“Siento que hay un poco de egoísmo o de machismo. Es tan difícil entender que hay un hombre y una mujer que deciden estar juntos. Nosotros empezamos al revés, primero fui mamá. El embarazo no fue buscado, pero se dio. Hay mucha gente, como tú, que se encargó de decirle a todo el mundo que lo agarró”, expresó Rodríguez.

Medina tildó de ‘bataclana’ a Tula

Además, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, dejó entrever que porque Tula era una vedette, era probable que Carmona solo quiera estar con ella como una relación fugas, más no para formar una familia. “Tú eras bataclana, como yo digo, sin que nadie se sienta insultado, plumas y lentejuelas. ¿No crees que te agarró como vacilón y estabas embarazada?”, preguntó Magaly.

Ante ello, Tula se defendió y aseguró sentirse orgullosa de haber sido vedette, pues con ese trabajo logró consolidarse como una empresaria y sacar adelante a su familia. “¿Cuál es el tema con que haya sido vedette?, con que haya usado plumas y lentejuelas. Lo dices en un tono como para despreciar el tema. Yo voy a decírtelo, yo me siento orgullosa de haberlos usado y no me hace ni más ni menos mujer que nadie”, sentenció.

Magaly acusó a Tula de ‘quitarle el marido’ a Gisela Valcárcel

En otro momento, la entrevistadora le habló de cómo había iniciado la relación de Tula y Carmona. Medina señaló que un 24 de octubre, la ‘Señito’ anunció su separación del gerente y al día siguiente se lució con Rodríguez, por lo que dejó entrever que habrían estado juntos por más tiempo que ese.

“Acá no se ve con buenos ojos cuando le quitas el marido a alguien y tú te has visto como la tercera en discordia”, acotó Medina. Frente a ello, la exvedette se defendió y aseguró que fue la ‘Urraca’ quien se encargó de que la vean de esa manera. “Así me he visto gracias a ti, porque la realidad no es esa. Yo cuando conocía a Javier, él estaba completamente separado”, sentenció.

El inicio de su relación

En otro momento, Tula contó cómo fue la noche que conoció a Javier Carmona en una fiesta de canal 2. Allí, señaló que su exesposo ni siquiera le había pedido el teléfono en aquella noche, pero que tuvo una ‘táctica’ para tener una segunda cita, pese a que no se la reveló a la ‘Urraca’.

Tras ello, Medina señaló que la ‘táctica’ de Tula había funcionado, pues ya habían logrado consolidarse, pero la actriz decidió defender su relación amorosa. “Ahora los veo estables, y lo que empezó como nada, quiere decir que tu táctica funcionó”, expresó Medina. “No, quiere decir que con el tiempo los dos nos fuimos dando cuenta que había amor y que teníamos que estar juntos”, agregó Tula.

Magaly llamó mongo Carmona

Cuando se conoció de la relación Javier Carmona y Tula Rodríguez, en diversos programas de televisión comenzaron a tildarlo de mongo. Este adjetivo no fue del agrado de la animadora, quien lo defendió con uñas y dientes.

Ante ello, le explicó a Medina por qué no le gustaba que lo llamen de ese modo. “A ti no te gustaría que tenga un adjetivo que no es agradable para tu novio”, expresó Tula. Magaly respondió: “No me metas porque no tengo novio y no estaría con ningún mongo para empezar”, expresó riendo la conductora.

Sin embargo, Rodríguez no se quedó callada y lanzó un dardo contra la figura de ATV que la dejó sin palabras. “Yo, después de la foto que vi hoy en el periódico, déjame decirte que no solo tiene cara de mongo”, sentenció,

