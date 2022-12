Rodrigo González rechaza agresiones a la prensa: “Eso es vandalismo y delincuencia”

Rodrigo González rechaza agresiones a la prensa. (Willax TV)

Rodrigo González no dejó de pronunciarse acerca de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el Perú. El conductor de espectáculos no pasó por alto los actos vandálicos que se propiciaron el 12 de diciembre contra los estudios de algunos medios de comunicación.

Y es que, ventanas y puertas de las instalaciones de América TV, Canal N y Panamericana TV fueron destrozadas por vándalos que lanzaron piedras desde la calle. Asimismo, se compartieron imágenes de la camioneta que transportaba a los periodistas de Exitosa Noticias volcada por los manifestantes ubicados en el Centro de Lima.

Rodrigo González señaló que, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, los ataques a la propiedad privada y enfrentamientos contra las autoridades no se deben tolerar. El popular ‘Peluchín’ indicó que respeta a las personas que aún consideran a Pedro Castillo como el presidente de la República, pero resaltó que su mandato ya terminó.

Asimismo, se refirió a las imágenes dónde se puede ver los daños a los canales de televisión y enfatizó que las personas que vienen protestando de manera violenta no representan a todos los peruanos, pues existe una gran cantidad de gente que no está de acuerdo con los enfrentamientos que se vienen suscitando contra la Policía Nacional.

“Esto no es protestar, esto es vandalismo, estos son enemigos de nuestro país, porque puedes conseguir con el diálogo, antes que destruir nuestro país, antes que detener la inversión y asustar al turismo. Esto que están haciendo trae atraso. Esto que están haciendo un grupo de gente que no representa a los 33 millones de peruanos. No podemos permitir que, en aras de buscar la democracia, vandalizar lo que es protestar. Esto es vandalismo, es delincuencia”, dijo.

Finalmente, el presentador hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del Perú para que tomen acción lo más pronto posible y puedan parar los hechos vandálicos. Además, señaló que estas protestas ponen al Perú como un país de “terror” ante los ojos de miles de turistas que ya no van a querer visitarnos.

“Espero que nuestras autoridades, la Policía, las FFAA, hagan algo y tomen medidas enérgicas porque se está mezclando gente que quiere algo bueno para nuestro país, pero con mucha gente que está aprovechando la coyuntura para poner así a nuestro país, que nos miren con terror, lejanía, distancia, a donde no hay que visitar ni invertir. Creo que ya estamos suficientemente golpeados y separados. Creo que debemos permanecernos unidos, avalar a la gente que protesta, respetar a la que piensa diferente a nosotros, pero ninguno debe avalar este tipo de comportamiento”, concluyó.

Rodrigo González se pronunció ante los hechos de violencia en el Perú. (Captura)

