Fertilizantes: Urea para agricultores llegaría a fines de diciembre o inicios de enero

A mediados de noviembre último la empresa paraguaya suscribió el contrato con el Estado peruano a fin de entregar 44,000 toneladas de urea.

Los fertilizantes adquiridos mediante licitación a la empresa paraguaya Direcagro llegarán al país en las próximas semanas de acuerdo con los cronogramas establecidos en el contrato, señaló Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario y Riego.

“Esperamos que entre fines de diciembre del 2022 e inicios de enero del próximo año estén llegando los fertilizantes al país, según al cronograma establecido en los contratos que hemos encontrado”, declaró Paredes a RPP.

A mediados de noviembre último la empresa paraguaya suscribió el contrato con el Estado peruano a fin de entregar 44.000 toneladas de urea. Ello, según un comunicado oficial, luego de cumplir con todos los requisitos exigidos en el proceso de licitación internacional.

“En estos momentos se encuentran en proceso de evaluación todas las garantías que son necesarias para poder cumplir justamente con la entrega de la ansiada urea”, sostuvo la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En cuanto a los tiempos, indicó que se vienen cumpliendo los plazos planificados por Agro Rural con lo cual se puede prever el desarrollo normal de la próxima campaña agrícola.

Seguidamente, la ministra subrayó que, en paralelo al proceso de licitación, su cartera impulsará la distribución de fertilizantes orgánicos entre los productores agrícolas, a fin de que su producción no decaiga y se pueda mantener una oferta alimenticia suficiente a nivel nacional.

“Mi gestión trabajará de la mano con el Ministerio del Ambiente (Minam) para ver otras alternativas de abonos orgánicos y así atender a los agricultores y asegurar la campaña”, adelantó.

Ejecutivo evalúa la aprobación de un nuevo subsidio para los pequeños productores agrarios del país

Nuevo subsidio

Paredes también anunció que el Ejecutivo evalúa la aprobación de un nuevo subsidio para los pequeños productores agrarios del país, ello ante la finalización de la entrega del Fertiabono.

“Estamos analizando (la entrega de un nuevo bono), no les puedo dar fecha aún, pero estamos evaluando esta posibilidad. Tengo pocos días al frente de la cartera y estamos poniendo fuerza y empeño para lograr los objetivos que voy a proponer como ministra del sector”, indicó la ministra.

Afectados por la sequía

Ante la severa sequía que viene afectando a pequeños productores y ganaderos en la zona sur del país, el Midagri anunció que se promoverá la siembra y cosecha de agua y la construcción de reservorios, canales de irrigación y represas para atender esta problemática.

Así lo anunció la titular del Midagri, quien acotó que estas medidas y actividades se adoptarán en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Estamos trabajando en estos momentos con el MEF y la PCM algunas medidas y actividades para poder atender y poner en salvaguarda a los productores de esta sequía, que en estos momentos los viene afectando. Saldrán normas para atender a los agricultores y ganaderos de la zona sur del país”, sostuvo la ministra.

En su exposición, la titular del Midagri aseveró que la problemática de la sequía no se presentaba en el país desde hace más de 58 años, pero “si bien ya han comenzado a producirse las lluvias, esto no significa que no haya consecuencias provocadas por este fenómeno natural”, señaló.

Además, adelantó que en su gestión se pondrá énfasis en la dotación de mayor recurso hídrico a los pequeños productores del campo, “donde cerca del 60% de los agricultores se dedican a cultivos que dependen de las lluvias. Por ello, los diversos programas del sector, como PSI, Agro Rural, Sierra Azul y la Dirección Hidráulica van a impulsar la siembra y cosecha de agua, represas, reservorios, canales, entre otros”.

