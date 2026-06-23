¿Dónde ver Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 HOY? Canal Tv en Perú del partido por el Grupo L

El Gillette Stadium de Boston será el escenario de un duelo cargado de expectativa entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026, el cual se jugará hoy martes 23 de junio. Con ambos equipos igualados tras su estreno, la presión por conseguir una victoria se siente en ambos camerinos, ya que el resultado puede ser determinante para el futuro en la fase de grupos.
Este enfrentamiento reúne a dos estilos contrastantes y a selecciones que han apostado por la renovación en los últimos años. Si bien los ‘tres leones’ parten como favoritos, los africanos buscan protagonismo y saben que puntuar ante los europeos sería un golpe de autoridad en la cita mundialista.
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Dónde ver Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026
El Inglaterra vs Ghana, que tendrá lugar en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos), se podrá ver en Perú por DSports, DGO, América TV GO y Disney+. En suelo británico, la transmisión estará a cargo de BBC One, mientras que en territorio ghanés el partido será emitido por Metro TV y GTV Sports.
De la misma forma, la cobertura digital incluirá actualizaciones, previa y seguimiento minuto a minuto a través del sitio web de Infobae.
Así llegan Inglaterra y Ghana
La selección de Inglaterra viene de conseguir un notable triunfo en su primer partido ante Croacia por 4-2, mostrando pasajes de control y profundidad. Sin embargo, las molestias físicas de Bukayo Saka y Declan Rice han obligado al cuerpo técnico a manejar alternativas de cara al segundo encuentro en el que caso de que no estén aptos.
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Asimismo, Marcus Rashford estuvo en duda, pero logró reincorporarse a los entrenamientos a solo un día del partido, lo que aumenta las opciones ofensivas para el entrenador Thomas Tuchel, quien además cuenta con figuras como Jude Bellingham y Harry Kane. Precisamente, el ‘9′ de Bayern Múnich se lució con un doblete ante los croatas y asoma como la principal amenaza.
Por otro lado, la selección de Ghana también sumó tres puntos en la jornada inaugural, tras superar 1-0 a Panamá. El conjunto africano demostró solidez defensiva y orden colectivo, apoyándose en la experiencia de Jordan Ayew y el desequilibrio de Kamaldeen Sulemana.
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Eso sí, el cuerpo técnico liderado por Carlos Queiroz espera que Antoine Semenyo, futbolista de Manchester City, dé pasos hacia adelante y ofrezca mejores prestaciones. La intención es de aprovechar cualquier espacio que deje el equipo inglés.
Horarios del Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026
El partido entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, se disputará el martes 23 de junio. El inicio está previsto para las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).
En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el encuentro comenzará a las 17:00 horas; mientras que en México será a las 14:00 horas y en España a las 22:00 horas.
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Último enfrentamiento
Inglaterra y Ghana solo se han enfrentado en una ocasión a lo largo de la historia del fútbol internacional y fue el 29 de marzo del 2011. El Wembley Stadium fue testigo de este amistoso que acabó en empate 1-1 con los goles de Andy Carroll y Asamoah Gyan.
Inglaterra vs Ghana: posibles alineaciones
Inglaterra: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly, Jordan Henderson, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel
Ghana: Lawrence Ati Zigi, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz
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