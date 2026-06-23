Homicidio, tráfico de drogas y fabricación de explosivos: los más de 10 antecedentes del ladrón que atacó a un cambista en Lima

La detención de Walter Trujillo Ramírez tras un asalto armado a un cambista en el centro de Lima expuso el historial criminal de uno de los delincuentes más buscados de la capital peruana. El hombre de 40 años acumuló más de diez procesos abiertos por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas y fabricación de explosivos, según información de Panamericana Televisión.
El hecho ocurrió la mañana del lunes en la Iglesia La Merced, ubicada en el transitado Jirón de la Unión. Cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima registraron el momento en el que Trujillo, armado, asaltó a un cambista y luego trató de escapar por la avenida Emancipación. Durante la huida, amenazó a un agente del serenazgo y golpeó a un policía que intentó intervenirlo.
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La intervención policial permitió su captura tras una tensa persecución. A pesar de que la reacción de los agentes generó críticas debido a que el agente en la escena no utilizó su arma reglamentaria, incluso tras ser agredido por el asaltante.
Un prontuario que incluye homicidio, drogas y explosivos
Trujillo Ramírez no era un desconocido para las autoridades. El ahora detenido enfrentaba más de diez carpetas fiscales abiertas en diferentes jurisdicciones de Perú, incluidas Lima Norte, Lima Este y provincias como Huaura y Piura. Entre los delitos imputados figuran homicidio simple, tenencia ilegal de armas, fabricación y suministro de explosivos y tráfico ilícito de drogas. Parte de estos procesos siguen activos, mientras que otros ya fueron archivados.
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La captura se produjo en flagrancia, después de que el delincuente asaltara y lesionara a un adulto mayor dedicado al cambio de moneda dentro del templo. La policía trasladó a Trujillo a la sede de la División de Investigación Criminal (DIRINCRI), que asumió la investigación del caso.
La respuesta de las autoridades
La detención de Trujillo Ramírez renovó el reclamo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al sistema de justicia para que actúen con mayor firmeza ante la reincidencia delictiva.
Por su parte, la Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) informó que lleva a cabo diligencias urgentes luego del intento de asalto armado ocurrido contra un cambista dentro de la iglesia La Merced, ubicada en el Centro Histórico de Lima. El caso involucra a sujetos que se desplazaban en una motocicleta.
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Como parte de las acciones dispuestas, la fiscalía ordenó que la policía recoja las declaraciones de los testigos del hecho y obtenga los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona. También solicitó la realización de pericias de absorción atómica y balística tanto al detenido en flagrancia como al arma de fuego incautada en el operativo.
Canales de emergencia
La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea gratuita 105 para atender emergencias relacionadas con delitos, accidentes o situaciones que requieran intervención policial inmediata. Este canal está disponible las 24 horas y permite a la ciudadanía solicitar asistencia o reportar hechos delictivos en cualquier parte del país.
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El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación recibe denuncias y brinda orientación sobre procedimientos legales.
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