Ante falta de fertilizantes agricultores ahora alquilan sus tierras a agroexportadoras

Los agricultores esperan que las 44.000 toneladas de urea que comprará el Gobierno sea repartida rápidamente.

La tardía respuesta del Gobierno en medio de la crisis de fertilizantes a nivel global viene causando estragos al sector agrícola del Perú. Según José Luis Gamarra, integrante de la Junta de Usuarios de Agua de Barranca, señaló que, ante la escasez de urea y sus elevados precios en el mercado, muchos agricultores se han visto obligados a dejar de producir sus tierras y ahora han optado por alquilarlas a los agroexportadores.

De acuerdo al semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, a pesar que el mercado internacional de la urea empezó a normalizarse en septiembre, sus precios no han sufrido la rebaja esperada. Hoy un saco de 50 kilos de este fertilizante difícilmente baja de los S/ 170, lo cual ha generado más gastos a los agricultores para la actual campaña 2022-2023. Esta situación ha llevado a los agricultores a arrendar sus tierras a terceros.

Esta problemática también ha impactado a la producción y precios de algunos tubérculos que se venden el mercado local. Entre agosto y octubre de este año el ingreso de papa blanca al Mercado Mayorista de Lima se redujo un 30% respecto del mismo período del año pasado. Además, su precio es 60% más caro que en el 2021, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Ante las fallidas compras del Gobierno de este fertilizante y sus altos precios, durante la gestión del exministro de Agricultura Andrés Alencastre se anunció que parte del presupuesto destinado a la compra de urea se utilizaría para financiar el programa ‘Fertiabono’. Este subsidio económico tenía como objetivo que los agricultores compren fertilizantes; sin embargo, dicha medida no ha sido suficiente para los agricultores, ya que el padrón de productores presentaba varios problemas para llegar a los verdaderos beneficiarios.

Ineficacia del Gobierno

Por su parte, Marco Vinelli, exdirector de Agro Rural, afirmó a RPP que, de firmarse el contrato con la proveedora de fertilizantes Direcagro, la urea estaría llegando al país entre diciembre de este año y enero de 2023, épocas en que, según estimaciones, la campaña agrícola estaría a más del 60%, lo cual perjudicaría a la producción y precios de los productos.

“La ayuda que está ofreciendo el Gobierno no está llegando al campo y solo observamos que los procesos se caen, se detienen y no hay eficacia en la ejecución del presupuesto que sí tiene el sector para poder ejecutar [medidas] para el beneficio de todos”, enfatizó el economista.

Además, señaló que el Perú tuvo una tardía reacción en medio de la crisis de fertilizantes a nivel mundial. “Mientras que Brasil y Ecuador adquirieron con antelación los fertilizantes ante la dura situación del mercado, el país recién reaccionó a finales de mayo con una primera convocatoria de proveedores internacionales”, recordó.

Este miércoles la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó el dictamen para que la entrega de urea comprada por el Gobierno sea gratuita para los agricultores.

Cambio de ministro

El ingeniero agrónomo Juan Altamirano Quispe juró este viernes como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cartera que antes ocupó Jenny Ocampo Escalante. No obstante, por estos cambios ahora se desconoce si continuará el plan para que la urea comprada a Direcagro sea distribuida a los agricultores.

Hasta ahora se conoce que el miércoles la Comisión agraria del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de ley 2164, 2710, 2892 y 2947, que permite al Midagri entregar de manera gratuita a los agricultores las 44.000 toneladas de urea que comprará el Gobierno, según diario La República.

Durante la sustentación del texto, la congresista Nilsa Chacón, presidenta de la Comisión Agraria, señaló que las iniciativas legislativas acumuladas tratan la problemática del acceso a los fertilizantes químicos y abonos orgánicos para el desarrollo de las campañas agrícolas.

En tal sentido, citó el proyecto de ley N° 2710 del Poder Ejecutivo que busca que el Midagri comercialice fertilizantes, activando así el rol subsidiario del Estado bajo el sustento del desabastecimiento por el alza de precios debido a la pandemia de la covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, manifestó que tras los intentos fallidos de compra de urea ha demostrado que el Ejecutivo no cuenta con la capacidad técnica que permita proveer de fertilizantes en el corto plazo. “El permitir ampliar la comercialización de nuevos insumos por parte del Estado no resultaría viable, sumado a que no se cumplen los presupuestos para activar el rol subsidiario”, manifestó.

Por tal motivo, solicitó que “el texto sustitutorio de la norma incorpore en el artículo 2 la palabra distribución gratuita” para el fertilizante que distribuirá el Midagri a través de Agro Rural.

“La comisión reafirma la distribución directa para los pequeños agricultores de hasta cinco hectáreas. Además, reafirma las características de estos beneficiarios, establece mecanismos para que la Contraloría supervise el proceso y, además, implemente la creación de una plataforma de libre acceso para que los peruanos sepamos a quién se le va a entregar esta urea”, dijo la parlamentaria.

