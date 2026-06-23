Los quesos de cabra de autor peruanos llegan a la alta cocina y se exhiben en Expo Agraria 2026

La quesería artesanal La Cabrita presentará en la Expo Agraria 2026 los únicos quesos de cabra de autor del Perú, elaborados a partir de una pequeña finca familiar en el valle Chillón que ha transformado la producción láctea nacional. El evento, que tendrá lugar del jueves 25 al domingo 28 de junio en el campo ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina, reunirá a productores, empresarios y chefs interesados en propuestas de calidad y origen local.

Detrás de esta iniciativa se encuentran Milagros Igreda y Gisella Igreda, maestras queseras que han liderado más de veinte años de investigación para obtener quesos con identidad propia a partir de cabras criadas en el valle Chillón, en la región de Lima. Sus productos, de edición limitada, han logrado ingresar a las cocinas de algunos de los restaurantes más reconocidos de la capital y de Cusco, impulsando el valor de los lácteos artesanales peruanos.

PUBLICIDAD

Un queso artesanal con una rebanada cortada y un cuchillo insertado descansa sobre un plato blanco en una mesa de madera, con la bandera de Perú ondeando sutilmente, acompañado de aceitunas y vino tinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cabrita se distingue por ofrecer una línea de quesos con perfiles aromáticos y texturas singulares, resultado de procesos de maduración diseñados para expresar cualidades únicas en el mercado nacional. Entre sus variedades se encuentran Cabruto, Cachivo, Chollonberg y Cabra a la Ceniza, todos de maduración controlada, así como Illari Blanco e Illari Maduro, inspirados en el queso feta mediterráneo, y el fresco Chillón, convertido en emblema de la quesería.

La presencia de estos quesos en la alta cocina refleja el reconocimiento alcanzado por La Cabrita en el circuito gastronómico. Restaurantes como Central, Rosa Náutica, la Huaca Pucllana y el Belmond Hotel han incorporado estas creaciones en sus cartas. Parte de la producción también abastece a establecimientos de Cusco, consolidando su posicionamiento en dos de los destinos culinarios más valorados de América Latina.

PUBLICIDAD

Concurso Nacional de Quesos 2026 premia a La Libertad por el mejor queso del Perú. (Foto: Midagri)

Premios internacionales y proyección de los quesos peruanos

El prestigio de La Cabrita ha trascendido fronteras. Su queso fresco Chillón obtuvo distinciones en certámenes especializados como Expo Queijo Brasil 2025, el Primer Encuentro de Quesos de Chile 2025, y la II Copa América del Queso 2025 – Queso Fest. Estos eventos congregan a expertos y productores de diversos países, y han permitido visibilizar la calidad de los quesos de cabra peruanos en el ámbito latinoamericano.

Además de los premios, la quesería ha generado interés por su modelo de desarrollo familiar y el liderazgo femenino. Según la organización del evento, la participación de La Cabrita en la Expo Agraria 2026 permitirá que visitantes y profesionales conozcan de cerca una propuesta que combina tradición artesanal, investigación y aprovechamiento de recursos locales.

PUBLICIDAD

Una impresionante tabla de quesos presenta una selección variada de quesos gourmet, cortados en cubos y lonchas, acompañados de uvas frescas, galletas saladas y mermelada. La disposición de quesos de diferentes colores y texturas, junto con los complementos, crea una propuesta visual y gastronómica ideal para reuniones y eventos exclusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo de innovación familiar en la producción de alimentos

El caso de La Cabrita muestra cómo una apuesta familiar puede transformar la leche de cabra nacional en productos originales y de calidad internacional. La gestión de Milagros y Gisella Igreda ha demostrado que el Perú puede ofrecer quesos de autor con identidad propia, capaces de integrarse a la alta cocina y de competir en ferias internacionales.

Durante la Expo Agraria 2026, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir los procesos, sabores y técnicas que han hecho de estos quesos una referencia en el sector lácteo artesanal peruano. La feria también servirá como plataforma para el intercambio de experiencias y para fortalecer los vínculos entre productores, empresarios y consumidores interesados en la innovación agroalimentaria.

PUBLICIDAD