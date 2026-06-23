Perú

Delincuentes se escondieron en un puesto de pescado para robar 90.000 soles de un mercado: así fue el ‘modus operandi’

El dinero robado era una recaudación destinada a obras; no se depositó en el banco por un trámite pendiente de firmas de secretario y tesorero, y se sospecha que alguien conocía esa situación

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A una semana del asalto, comerciantes y socios denuncian falta de resultados y exigen avances a la Policía.

Un grupo de delincuentes robó 90 mil soles de la oficina administrativa del mercado Juan Velasco Alvarado en Villa El Salvador, en un hecho registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. A una semana del asalto, los comerciantes y socios del centro de abastos expresaron su preocupación por la falta de resultados en la investigación y solicitaron a la Policía avances concretos para identificar y capturar a los responsables.

De acuerdo con Latina, el robo ocurrió el martes 16 de junio, alrededor de las 10:50 p. m., cuando los asaltantes ingresaron al recinto tras preparar el golpe con varias horas de anticipación. Los socios indicaron que el dinero correspondía a una recaudación destinada a obras para mejorar las condiciones del mercado y que, por trámites internos, aún no había sido depositado en el banco.

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Según el registro de las grabaciones que fueron difundidos por el medio, los atacantes habrían sido cinco. Las imágenes muestran a uno de ellos entrando cerca de las 7:50 p. m. por un pasillo del mercado y ocultándose en un puesto de venta de pescado. Permaneció allí aproximadamente tres horas, hasta el cierre, y luego facilitó el acceso a sus cómplices desde otra zona del establecimiento.

Las imágenes difundidas muestran a cinco implicados; uno ingresó a las 7:50 p. m. y se ocultó en un puesto de pescado por tres horas antes de facilitar el acceso a sus cómplices - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Las imágenes difundidas muestran a cinco implicados; uno ingresó a las 7:50 p. m. y se ocultó en un puesto de pescado por tres horas antes de facilitar el acceso a sus cómplices - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Para entrar, los implicados forzaron candados con herramientas, entre ellas una cizalla, y se desplazaron por el interior mientras se comunicaban con radios. Esa coordinación, según describieron los comerciantes, indicaría contacto con una persona que se encontraba fuera del mercado y que les daba indicaciones sobre el recorrido y los puntos de acceso.

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Las cámaras captaron el momento en que los sujetos subieron por una escalera e ingresaron al área donde se guardaba el efectivo. En su avance, violentaron los candados de una puerta enrollable y, ya en el sector administrativo, detectaron otra cámara que registró con claridad el rostro de uno de los individuos. En esa secuencia, el hombre habría volteado el dispositivo para impedir que continuara grabando.

Luego, los asaltantes vulneraron una cerradura eléctrica —que, según se indicó, ya fue reparada por motivos de seguridad— y entraron a una pequeña oficina administrativa. En ese ambiente se encontraba el dinero, guardado en cajas, y desde allí se concretó la sustracción de los 90 mil soles, de acuerdo con la versión de los socios.

Los atacantes forzaron candados con una cizalla, usaron radios y uno de ellos volteó una cámara después de quedar registrado su rostro - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los atacantes forzaron candados con una cizalla, usaron radios y uno de ellos volteó una cámara después de quedar registrado su rostro - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Un representante del grupo de comerciantes pidió resultados a la Policía y afirmó que la denuncia ya se presentó, aunque no se reportan avances significativos. “Lo que pedimos es que la Policía cumpla su labor y, de una vez, identifique y encuentre los verdaderos responsables de este robo”, señaló.

El mismo socio remarcó el impacto del asalto en los planes del mercado. “Estamos muy preocupados porque ese dinero ya tenía un destino para ejecutar obras y, con lo ocurrido, todo queda frustrado”, mencionó.

Los comerciantes también sostuvieron que el efectivo no llegó al banco por la falta de un paso administrativo: todavía se debía identificar a un secretario y al tesorero para formalizar una firma. En ese contexto, recalcaron que el robo se produjo cuando faltaba poco para completar ese trámite, por lo que consideraron posible que alguien supiera que la recaudación se encontraba aún dentro del mercado.

En el lugar se indicó que hay más de cinco cámaras que habrían captado a los implicados incluso antes del ingreso y durante el desplazamiento dentro del establecimiento. Con ese material, los socios insistieron en su pedido de una investigación más rápida y medidas que refuercen la seguridad de quienes trabajan a diario en el mercado.

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