¿A qué hora juegan Inglaterra vs Ghana HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo que podrá seguirse en Perú por televisión y plataformas de streaming. (FA)

Inglaterra y Ghana se enfrentan hoy martes 23 de junio en el Estadio Boston por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. El partido asoma como una prueba clave para el orden de la zona, después de los estrenos ganadores de ambos equipos en la competencia.

El encuentro se disputará en el Estadio Boston, en un recinto con capacidad para 68.756 espectadores, y se jugará desde las 3:00 p.m. en horario de Perú. En la grilla de transmisiones para el público peruano, la señal abierta y el cable concentran la cobertura del choque, además de alternativas online para seguirlo en vivo.

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La programación llega con Inglaterra en busca de consolidar su arranque tras un debut con muchos goles, mientras Ghana intenta sostener el impulso que obtuvo en su primera presentación, un triunfo ajustado que lo dejó bien posicionado en el grupo.

¿A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Ghana en Perú?

La jornada mundialista presenta un atractivo choque entre Inglaterra y Ghana, con transmisión para el público peruano a través de señal abierta, cable y servicios digitales. (FA)

En Perú, el partido entre Inglaterra y Ghana comienza a las 15:00 horas de hoy martes 23 de junio. En otros países el horario va de la siguiente manera:

17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

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En cuanto a la transmisión en Perú, el cruce se verá EN VIVO por América TV y DirecTV, y contará con alternativas de streaming mediante América tvGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

La guía de emisiones también menciona señales y plataformas en otros mercados, aunque la cobertura principal para el público peruano se concentra en esos canales y servicios.

En México lo transmite ViX (2:00 p.m.). En Estados Unidos (4:00 p.m.) se podrá seguir por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En Argentina (5:00 p.m.) irá por Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium. En España (10:00 p.m.) lo emiten DAZN, TVE La 1, RTVE y Movistar+.

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Cómo llegan Inglaterra y Ghana al partido del Grupo L

Inglaterra llega con la intención de consolidar su posición en la tabla, mientras Ghana busca mantener vivas sus opciones de clasificación en una zona cada vez más disputada. (Ghana Football Association

Inglaterra arribó a la segunda fecha luego de vencer 4-2 a Croacia en su estreno. Con ese resultado, el seleccionado europeo quedó con margen para afirmarse en la clasificación de la zona en caso de sumar nuevamente.

Ghana, por su parte, alcanzó la fecha 2 después de imponerse 1-0 a Panamá. El triunfo le permitió sumar tres puntos en el inicio del Grupo L y sostenerse a la par de Inglaterra antes del cruce entre ambos.

La situación del grupo llega, además, con el antecedente de que el partido se juega en Boston y corresponde a la segunda presentación de las dos selecciones en el torneo, un contexto que puede influir en el enfoque táctico, las rotaciones y la administración de energías en el calendario.

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Posibles alineaciones y detalles del partido

Inglaterra y Ghana preparan sus mejores formaciones para un choque de alta exigencia, donde cada decisión táctica puede resultar decisiva en la lucha por los puntos. (FA)

Con la obligación de ganar para asegurar su pase a la segunda ronda del torneo mundialista, el probable once que el técnico del equipo inglés, Thomas Tuchel, estaría conformado de la siguiente manera: Jordan Pickford, Reece James, J. Stones, Ezri Konsa, N’ O Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Por la otra parte, las ‘Estrellas Negras’, apodo con el que es conocido la seleccuón de Ghana, también buscarán un boleto directo a la dieciseisavos de final para no tener que esperar hasta la última fecha para definir su futuro.

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En ese sentido, el portugués Carlos Queiroz estaría pensando en mandar al campo del Gillette Stadium a Lawrence Atzi Zigi, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jonas Adjei Adjetey, M. Senaya, Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu, Antoine Semenyo, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y J. Awey.