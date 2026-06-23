Perú

Campaña de DNI electrónico gratis para este 25 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Esta iniciativa busca cerrar las brechas de identificación entre los ciudadanos, especialmente con la población vulnerable

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El código QR exclusivo y los sistemas de verificación digital facilitan la confirmación rápida de la autenticidad del documento en diversos trámites y servicios - Créditos: Andina.
El código QR exclusivo y los sistemas de verificación digital facilitan la confirmación rápida de la autenticidad del documento en diversos trámites y servicios - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Santa María de Huachipa anunció una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a niños menores de 16 años y a adultos mayores de 60 años, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La actividad se llevará a cabo el jueves 25 de junio, desde las 9:00 a. m., en La Casa del Vecino Huachipano, con 50 cupos disponibles y atención por orden de llegada.

La jornada, organizada a través de la Subgerencia de Servicios y Programas Sociales, busca facilitar el acceso al documento de identidad en formato electrónico para población prioritaria. Según el aviso municipal, el servicio no tendrá costo y se desarrollará hasta completar los cupos asignados.

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Durante la fecha indicada, además, se entregarán los DNIe de campañas anteriores, de acuerdo con lo informado en la convocatoria. Las autoridades locales recomendaron acudir con anticipación, debido a que la atención se define por el turno de llegada y el número de vacantes resulta limitado.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Santa María de Huachipa.
La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Santa María de Huachipa.

Para los menores de edad, la municipalidad precisó requisitos específicos. Debe asistir la madre o el padre con DNI, y también se exige la presencia del menor con su DNI. Asimismo, se solicita llevar copia de un recibo de luz o de agua.

El anuncio municipal reiteró que la atención se ejecutará de manera ordenada y estricta, con un máximo de 50 cupos, por lo que la recomendación principal consiste en presentarse temprano en el punto establecido.

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La campaña forma parte de las acciones municipales orientadas a ampliar el acceso a servicios de identificación en el distrito. La coordinación con Reniec permitirá centralizar la atención en un solo espacio y ofrecer el trámite sin cobro para los grupos convocados, siempre que cumplan con la documentación solicitada.

DNI electrónico: ¿Cómo ayuda a prevenir fraudes de identidad?

El DNI electrónico 3.0 se consolidó como una herramienta clave para reforzar la seguridad en trámites bancarios y reducir el riesgo de fraude por suplantación de identidad. En un escenario en el que delincuentes intentan abrir cuentas, pedir créditos o cambiar datos de acceso haciéndose pasar por otra persona, el documento apunta a mejorar la verificación de que quien realiza la operación es realmente el titular.

Una de sus principales novedades es el aumento de medidas de protección: esta versión incorpora 64 elementos de seguridad, frente a los 16 del DNIe 2.0 lanzado en 2020. Entre los cambios, el artículo destaca la inclusión de textos e imágenes microscópicas de alta resolución diseñadas para dificultar la copia o falsificación, además de hologramas avanzados y un sello central con el símbolo del Inti Raymi, que suma una capa de autenticación visual y técnica.

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El DNI electrónico 3.0 permite validar la identidad del ciudadano en espacios digitales y acceder con seguridad a servicios y trámites en línea. - Créditos: Andina.

La mejora también se extiende a los materiales y componentes. El DNI electrónico 3.0 está elaborado en 100 % policarbonato, lo que incrementa su resistencia al calor y a los rayos ultravioleta, prolonga su vida útil y complica las alteraciones físicas. Asimismo, incorpora un chip criptográfico avanzado, con códigos internos renovados que permiten procesar la información del ciudadano con estándares más seguros. En la parte posterior, incluye un código QR único, útil para validar la autenticidad del documento de forma inmediata durante procesos de verificación.

En el ámbito financiero, estas características fortalecen controles tanto en atención presencial como en gestiones remotas. El DNIe 3.0 habilita una identidad digital para acreditar la identidad en entornos virtuales y acceder a servicios en línea. Además, incorpora firma digital con la misma validez jurídica que la firma manuscrita, lo que aporta autenticidad e integridad a documentos y autorizaciones, y puede agilizar gestiones al reducir tiempos y desplazamientos.

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