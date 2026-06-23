Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Femenina 2026.

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán uno de los encuentros destacados en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Ambos equipos buscarán avanzar a la final y disputar el primer título de la temporada. A continuación, se presenta la programación de este partido.

Programación del Alianza Lima vs Universitario: semifinal ida de la Liga Femenina 2026

El primer partido decisivo se disputará el sábado 27 de junio a las 13:00 horas de Perú en el estadio Hugo Sotil, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima.

En otros países, el encuentro iniciará a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 14:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Alianza Lima vs Universitario: canal TV de la semifinal

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 se transmitirá en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados acceder al partido desde cualquier ubicación, sin restricciones geográficas.

Bicolor+ también ofrecerá la transmisión completa de las semifinales, brindando a los seguidores de la Liga Femenina la posibilidad de ver cada encuentro y mantenerse actualizados en tiempo real mediante un acceso sencillo y gratuito por internet.

Infobae Perú realizará la cobertura de esta primera semifinal en su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias y todos los detalles relevantes del partido.

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Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario?

Universitario de Deportes terminó en lo más alto de la tabla tras las once fechas del Torneo Apertura. Las ‘leonas’ sumaron 28 puntos producto de nueve victorias y un empate, sin registrar derrotas.

Esta campaña les permitió acceder de manera directa a las semifinales, al igual que Atlético Andahuaylas, que sorprendió al quedarse con la segunda posición con 25 puntos.

La ‘U’ llega al clásico frente a Alianza Lima con mayor descanso, lo que podría representar una ventaja en el aspecto físico. Por el contrario, las ‘blanquiazules’ suman más minutos de juego y confianza tras disputar los cuartos de final.

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En la fase regular, Alianza Lima ocupó el cuarto lugar con 20 puntos tras conseguir seis triunfos, dos empates y dos derrotas.

Debido a esa ubicación, el equipo dirigido por José Letelier debió jugar los cuartos de final ante Yanapuma, quinto en la clasificación, y logró una victoria por 4-1 en el estadio Hugo Sotil. Los goles los marcaron Nisa Marquínez, Allison Azabache, Manisha Kalyan y Sandy Dorador.

Sandy Dorador alcanzó en ese encuentro los 50 goles con la camiseta de Alianza Lima, consolidando su condición de referente en el equipo ‘íntimo’.

Aunque Universitario registró una campaña superior a la de Alianza Lima durante la fase regular del Apertura, este tipo de encuentros no suele tener un claro favorito, especialmente tratándose de un clásico. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, el conjunto ‘merengue’ se quedó con el triunfo.

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El cuadro 'crema' se impuso 3-1 ante las 'blanquiazules' en Matute, que tuvo un gran marco - Crédito: Bicolor.

La otra semifinal de la Liga Femenina 2026

Por otro lado, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas disputarán la otra semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido de ida está programado para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.