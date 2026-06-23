Innovación social desde la Ingeniería Industrial

Personal técnico cualificado realiza tareas de supervisión y mantenimiento en una nave de trenes, con una pantalla mostrando imágenes del Tren Maya en operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un país donde la desigualdad persiste y el acceso a servicios básicos sigue siendo una deuda, la innovación social no puede esperar. Ya no se trata solo de crear soluciones de cero, sino de repensar cómo innovamos. Esto implica romper esquemas tradicionales, apostar por sistemas más creativos y colaborativos, y enfocarnos en transformar realidades de manera sostenible. En este contexto, disciplinas como la ingeniería industrial —tradicionalmente enfocadas en la eficiencia operativa— comienzan a desempeñar un rol más amplio: ser un puente entre la eficiencia y el bienestar comunitario.

Lejos de limitarse a soluciones técnicas, como profesionales podemos transformar nuestro entorno: al mejorar procesos con enfoque humano, intervenir en cadenas de valor para incluir a pequeños productores o diseñar modelos que mejoren la calidad de vida. Todas estas estrategias, anudadas con la sostenibilidad, permiten construir puentes hacia el bienestar. Además, con una visión estratégica, extraemos el mejor resultado de cada recurso gastado, y la equidad influye en definir sistemas que ayuden a todos, especialmente a los que más necesitan. Esta perspectiva de innovación social, desde nuestra disciplina, no es filantropía, sino el uso planeado de información y herramientas para crear soluciones inclusivas y escalables.

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He tenido la oportunidad de observar estas ideas en acción a través de diversos proyectos de impacto social en los que participé. En comunidades Awajún de la región Amazonas, por ejemplo, diseñamos un sistema portátil de purificación solar de agua y una herramienta que acelera el secado del plátano sin alterar sus características sensoriales. Ambos mejoraron la productividad local y facilitaron el acceso a nuevos mercados. Durante la pandemia, desarrollamos un esterilizador UV-C/ozono a partir de un microondas, aplicando principios de ingeniería inversa para apoyar a hospitales en contextos de escasez. Estos proyectos, concebidos en etapa estudiantil, demuestran que la innovación no siempre depende de alta tecnología: muchas veces basta con creatividad, conocimiento aplicado y un propósito colectivo.

De esa manera, los ingenieros industriales centrados en la innovación social generan competitividad comunitaria y crecimiento económico del país. Esta visión promueve emprendimientos sostenibles, economía circular y mercados de responsabilidad social. En efecto, casos de Colombia y Kenia demuestran que empresas sociales en logística o manufactura circular reducen la pobreza. Lo social no es un gasto o caridad, sino una inversión inteligente que dinamiza la economía y fortalece el tejido productivo.

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Por ello, como ingenieros industriales, debemos ampliar nuestra visión: más que operar máquinas, debemos provocar transformaciones sistémicas. No midamos solo ganancias, sino vidas impactadas. Pongamos nuestras habilidades al servicio de un Perú más equitativo y resiliente, donde la innovación optimice procesos y transforme realidades. Hoy, tenemos la responsabilidad —y la oportunidad— de ser el puente entre la eficiencia y la justicia social, contribuyendo desde la ciencia y la tecnología a una sociedad más justa y solidaria.