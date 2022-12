Producción de papa en el Perú podría caer 40% por el efecto de sequías y heladas

Anomalía climatológica viene afectando mayormente a cuatro regiones, entre ellas Junín, Apurímac, Cusco y Puno.

De continuar las sequías y las heladas en el Perú, la producción de papa podría caer hasta en un 40%, lo que podría generar una escasez de este alimento en los mercados mayoristas de Lima y otras regiones del país, advirtió el Gremio para la Protección de Cultivos (Protec) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Ante dicha problemática, el presidente del Gremio Protec, Rubén Carrasco, dijo que los agricultores ya venían sintiendo una reducción en la producción de este tubérculo estimada en ese entonces en 20% a causa del alza de los fertilizantes y la falta de semillas certificadas.

Sin embargo, ahora con las sequías y heladas, estima que este indicador caería en un 40%. “Aun así, seguimos evaluando la situación con la esperanza que en los próximos días se tenga la presencia de lluvias”, acotó el ejecutivo.

Te puede interesar: Sube el precio de la papa y verduras por la falta de lluvias en la sierra

Del mismo modo Carrasco mencionó que, según los expertos, actualmente se vive una de las peores sequías en los últimos diez años, que incide principalmente en la sierra sur y centro del país, siendo las más perjudicadas las regiones de Junín, Apurímac, Cusco y Puno.

Otros productos afectados

En ese sentido, Carrasco sostuvo que las sequías y heladas también están afectando los cultivos de quinua, oca, maíz y otros productos de pan llevar, de manera que perjudican a la economía de los pobladores de dichas regiones, convirtiéndose en un factor más que amenaza la seguridad alimentaria de nuestro país.

También, precisó que, conforme al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta anomalía climatológica se debe básicamente al fenómeno de la Niña que, por tercer año consecutivo, persiste en el Pacífico Ecuatorial y que se presenta durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, siendo en esta oportunidad “una primavera más seca de lo usual, sobre todo en la región andina”.

Además, advirtió que, si La Niña costera permanece hasta febrero de 2023, la seguridad alimentaria se vería amenazada debido a una mayor reducción de la producción de papa, principal alimento para los peruanos.

Del mismo modo, añadió sobre la afectación que padecen cientos de ganaderos que a causa de incendios y sequías se pierden pastizales y forrajes para sus animales.

Incendios forestales en el Perú han devastado más de 52.000 hectáreas de pastizales en lo que va del año.

Incendios forestales

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en la sierra sur se han registrado 460 incendios forestales, específicamente en 13 provincias de la región Cusco, y se han devastado más de 52.000 hectáreas de pastizales en lo que va del año.

Piden se declare en emergencia

Por su parte, el socio de la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), Raúl Mamani, en una entrevista para RPP, expresó su preocupación por la sequía que afecta a la selva y el altiplano de Puno, por lo que exhortó al Gobierno a declarar en emergencia toda la región.

Te puede interesar: Escasez de semillas en el Perú amenaza producción de papa y se elevaría aún más su precio

Asimismo, Mamani precisó que en la selva las plantaciones de café se malograron cuando estaban en etapa de florecimiento por la falta de lluvias y que esta sequía también afectó la etapa del llenado de granos. Además, dijo que, en Puno, Acora, Moho, Huancané y otras localidades del altiplano puneño no pudieron cultivar papa, haba o quinua por la escasez de agua.

“Es la peor sequía. Desde el mes de abril hasta hoy no hay lluvia. Algunos productores no han sembrado. Mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis primos no hemos sembrado papa porque no hay lluvia. La papa se siembra en mes de octubre y noviembre. Algunos productores han sembrado papas, pero en la tierra, en el suelo mismo donde han sembrado ya está sancochada la papa, como huatia. Mi pedido sería que se declare en emergencia la región Puno y su selva por la sequía ante falta de lluvias”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO