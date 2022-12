El rating que logró la final de ‘El Gran Show’ con el triunfo de Gino Pesaressi

El reality de Gisela Valcárcel se posicionó entre los 10 primeros puestos del rating. (Instagram)

Una vez más el Mundial Qatar 2022 logra posicionarse entre los primeros puestos de la tabla general del rating. No cabe duda que los televidentes no quieren perderse los últimos enfrentamientos entre los países que se están luchando por llegar a la semifinal de la ‘Copa Mundial de Fútbol de la FIFA’.

Por ello, este último fin de semana los encuentros entre Portugal vs Marruecos y Francia vs Inglaterra se llevaron los mejores puntajes en la tabla general del rating, dejando a ‘El Gran Show’ en el puesto nueve. Este sábado 10 de diciembre el partido entre los franceses contra los ingleses obtuvo 30.9 puntos de rating en Hogares Lima y 29 puntos en Hogares Lima +6 ciudades.

Asimismo, según información difundida por Ibope Media, el equipo de Cristiano Ronaldo contra la selección africana se quedó con 24.8 puntos de rating en Hogares Lima, mientras que en Hogares Lima +6 ciudades hizo 22.8. Además, programas relacionados con el evento futbolístico también lograron cifras entre 25 y 14 puntos.

Es así como la gran final del reality de Gisela Valcárcel con Melissa Paredes en el quinto puesto y el triunfo de Gino Pesaressi se quedó en el noveno lugar con 12.5 puntos de rating en Hogares Lima y 12.4 puntos en Hogares Lima +6 ciudades.

Otros programas

El sábado 10 de diciembre, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- JB en ATV - ATV (7.4)

- Reporte Semanal - Latina TV (5.3)

- Estás en todas - América TV (3.9)

- ‘El Reventonazo de la Chola’ - América TV (7.8)

- América Noticias - América TV (7.1)

- La Voz Generaciones - Latina TV (6)

- Sábados en familia - Latina TV (6.4)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (0.8)

- Los milagros de la Rosa - América TV (7.4)

Gino Pesaressi se coronó campeón de 'El Gran Show' y se llevó S/ 20.000. | América Tv.

Anthony Aranda quiere regresar a El Gran Show

Tras culminar el programa, Anthony Aranda brindó unas declaraciones a la prensa y aseguró haber quedado encantado tras regresar a la pista de baile de ‘El Gran Show’. Recordemos que, el bailarín dejó de trabajar en el reality luego del escándalo que protagonizó con Melissa Paredes debido a su ampay en octubre del 2021.

“Ya ha pasado un año, wow. Nada, feliz. Esa pista tiene una energía hermosa. Desde el día uno que piso ‘El Gran Show’, me dijo ‘en la final me gustaría que me acompañes’. Y yo feliz. ¿Si me gustaría volver? A mí esta pista me encanta, es una gran ventana para todos los artistas. Yo feliz, las veces que sea necesario estaré pisando esta pista, me encanta”.

Respecto al show que presentó junto a Melissa Paredes, indicó: “Para mí, el show estuvo hermoso, ella brilló como siempre. Estoy feliz y contento por eso”, señaló, para luego contar que pasará Navidad con la modelo.

