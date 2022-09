Christian Domínguez se quiebra al contar por qué se alejó de los hijos de Leonard León: “Aún me llaman papá”

Christian Domínguez decidió encarar a Rafael Fernández este 31 de agosto a través de su programa América Hoy. El conductor de TV le reprochó por haberse referido a los hijos de Karla Tarazona con un desafortunado comentario. Como se recuerda, el empresario indicó que así como ayuda a las ollas comunes, también apoyará a los pequeños en su educación.

Después de haber pedido que se rectifique, Christian Domínguez también se pronunció sobre los hijos de Leonard León, de quienes decidió alejarse luego que Karla Tarazona se casara con Rafael Fernández. El cantante explicó sus razones .

“Ellos me siguen diciendo papá Christian hasta el día de hoy, porque lo desean, de repente es un tema de costumbre, no lo sé, pero yo recuerdo que al comienzo de la relación, a veces yo hablaba con mi hijo y Maricarmen (la nana) me contaba de los mayores para yo hablarles cuando se portaban mal, como para que yo los reprenda u oriente. Una forma de decir, ‘habla con tu papá’”, contó Christian Domínguez.

“Yo recuerdo que le dije a Maricarmen, ‘yo no quiero incomodar’, porque ellos no son mis hijos de sangre y, así suene frío, en este momento la figura paterna, y el que está en todo momento ahí es Rafael, yo no quiero que de repente él pase a un tercer plano y que le quiten importancia”, explicó el cantante, quien señaló que él consideró prudente no intervenir en la crianza de los pequeños, pues el responsable de dar las reglas en su hogar era el empresario.

Asimismo, remarcó que él mismo se puso las restricciones por respeto a la nueva pareja de Karla Tarazona. “Ojo que siempre me he comunicado con ellos, pero en ese aspecto sí quise ser muy respetuoso de su matrimonio” , acotó el también actor, pues era su intención darle la oportunidad a Rafael Fernández de que se gane a los niños como él lo hizo en su momento.

Christian Domínguez habla de los hijos de Leonard León.

Después de dar su explicación, Christian Domínguez hizo una aclaración sobre los hijos mayores de Karla. Él indicó que nunca se alejó porque haya dejado de quererlo. Es en este situación que no pudo evitar resquebrajarse.

“Quiero aprovechar este momento, porque ellos ya son grandes, (silenció) a mi me da pena porque”, indica con voz quebrada . “Hay un momento donde piensan ellos que yo me alejo por algo, yo les expliqué después cuál era mi posición, siendo sinceros con ellos porque ya son grandes, ya lo entienden. A mi me revienta no poder salir con ellos porque en plena bronca entre su familia y el papá de los hijos (Leonard León), si yo salgo con ellos y me filmen, les ocasiono más problemas. No quiero crear otro conflicto ”, remarcó.

“Que quede claro que no tiene nada que ver con un sentimiento que haya cambiado, yo los quiero muchísimo y espero que les vaya bien siempre”, remarcó el conductor de TV, quien no dudó en enviar un mensaje al padre de los pequeños de Karla Tarazona.

“Lo que sí pido es que, por favor, esta es otra muestra para que el papá de los mayores se acerque, cómo estarán en estos momentos”, concluyó.

