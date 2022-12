Universitario: Miguel Trauco entrena con ‘cremas’ e ilusiona a su hinchada

Miguel Trauco jugó en Universitario el 2016. (USI)

Universitario de Deportes viene realizando su pretemporada donde todos sus jugadores hacen su mejor esfuerzo para estar bien físicamente y así lograr los objetivos en el torneo local y la Copa Sudamericana. También se está haciendo muchos trabajos con balón para ir amoldando el estilo de juego que presentarán los ‘cremas’ la próxima temporada. La ‘U’ fue el primer equipo que empezó sus entrenamientos pues quieren aprovechar todo el tiempo posible para arrancar con todo el 2023.

El equipo de Carlos Compagnucci lleva a cabo sus trabajos en Campo Mar, pero una presencia llamó la atención de todos: Miguel Trauco estaba entrenando con los pupilos del técnico y muchos pensaron que se había convertido en uno de sus refuerzos. ¿Por qué estaba en Lurín? Pasa que el lateral nacional está como invitado porque la pretemporada del San Jose Earthquakes todavía empiezan en enero y como no quiere perder el ritmo futbolístico estará todo diciembre con su exequipo.

Como se sabe, la Major League Soccer (MLS) terminó su temporada en octubre y muchos de los jugadores nacionales que militan en esa liga vienen haciendo lo suyo para estar bien físicamente. Trauco empezó a trabajando en la Videna, se le vio compartiendo entrenamientos con la selección peruana de la Sub 20, quienes se están preparando para el Sudamericano del siguiente año.

Muchos hinchas ‘merengues’ se ilusionaron con la llegada del defensa nacional a Ate, pero tendrán que esperar hasta el 2024 ya que se presume volvería al club de sus amores por su centenario. Y no sería el único regreso pues también podrían hacerlo Edison Flores y Raúl Ruidíaz. Una temporada de ensueño que todos ya quieren que se concrete.

En la mira del ‘Cabezón’

Miguel Trauco no fue considerado por Juan Reynoso para sus amistosos por su falta de continuidad a pesar de ser uno de los fijos en el equipo de Ricardo Gareca. El nuevo técnico de la selección decidió convocar en su lugar a Marcos López y Nilson Loyola como laterales por izquierda, pero eso no quiere decir que lo tenga en sus planes. El defensa nacional se reunió con el DT mientras realizaba estaba como invitado en los entrenamientos con Perú de la Sub 20. El ‘Genio’ llegó al San Jose Earthquakes en setiembre, pudo jugar tres partidos con su nuevo equipo y se espera que consiga más minutos la próxima temporada.

“Miguel (Trauco) viene a entrenar con la sub 20. Se da sus días, como todos cuando estamos de vacaciones, pero es el compromiso. Viene Renato (Tapia), (Alexander) Callens, Miguel, Wilder (Cartagena), (Luis) Abram. Sienten la Videna como su casa y tratamos de recibirlos como si fueran nuestros hijos. Contento de que se mantengan, que los chicos de la sub 20 los vean y entrenen con ellos. Nos da una identidad mucho más importante de lo que yo pueda tratar de transmitir”, declaró el ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

Gianluca Lapadula solo ha disputado dos de los cuatro partidos de la era Juan Reynoso.

Noche crema 2023

De otro lado, Universitario de Deportes se prepara para su esperada presentación del equipo en la ‘Noche crema’, la misma que será el próximo 7 de enero y en el estadio Monumental de Ate. Los ‘cremas’ dieron a conocer el precio de sus entradas y quiénes estarán en el evento más esperado por los hinchas. Las ventas de boletos ya están a la venta para los socios y para el público general será a partir de este jueves 15 y viernes 16 de diciembre. El rival será Aucas de Ecuador, quienes ya participaron de la ‘Noche Crema’ a inicios de este año. Además, habrá un concierto al mando de la Combinación de la Habana, Hermanos Yaipén y La Mosca TSE TSE.

Precios de entradas para la 'Noche Crema 2023'.

