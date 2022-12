Marcio Valverde fue presentado en Sport Boys: “Mi lugar en el mundo siempre ha sido el Callao”

Marcio Valverde disputó la presente temporada con Alianza Atlético.

Sport Boys se sigue reforzando con el objetivo de volver a un torneo internacional en el 2023. Para ello, confirmó la incorporación de Marcio Valverde, quien llegó procedente de Alianza Atlético de Sullana. El volante protagonizó emotivo video y confesó su amor por el club ‘rosado’.

“He tenido la suerte de jugar por todo el Perú, pero mi lugar en el mundo siempre ha sido el Callao. Después de muchos años hicimos nuestro sueño realidad, ponerme la rosada que era nuestro mayor deseo y hoy al fin se cumplió. Llego al club de nuestros amores, vamos Boys”, expresó en la pieza audiovisual publicada por la ‘misilera’ en sus distintas redes sociales.

El volante de 35 años llegó libre al puerto después de defender los colores de Alianza Atlético, club con el cual disputó 26 partidos, la mayoría como titulares, anotó tres goles y estuvo cerca de clasificar a la Copa Sudamericana.

La trayectoria de Valverde

Marcio Valverde volverá a jugar en un equipo de la capital de Perú luego de diez años. La última vez había sido vistiendo la casaquilla de Sporting Cristal, con el cual consiguió su único título a lo largo de su carrera deportiva en 2012. No obstante, el volante ha paseado su fútbol por otros clubes del país.

- Alianza Atlético (2008-2009)

- Sporting Cristal (2010-2013)

- Universidad Técnica de Cajamarca (2014)

- Real Garcilaso (2015-2017)

- Sport Huancayo (2018-2021)

- Alianza Atlético (2022)

DATO: Su mejor temporada fue con Sport Huancayo en 2018. Anotó 10 goles y asistió en 12 oportunidades.

Sport Boys versión 2023

El club del Callao busca clasificar a un torneo internacional, tal y como sucedió la temporada pasada. Por esa razón contrató a un nuevo comando técnico encabezado por el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien conoce muy bien el fútbol peruano, debido a su paso por Alianza Lima en 2014-2015.

Después concretó los fichajes de dos jugadores con experiencia en primera división. El arquero Diego Penny, quien estuvo en Alianza Atlético de Sullana y fue capitán en dicho conjunto, y el lateral Alexi Gómez, que volverá a disputar la Liga 1 tras su paso por el ascenso nacional.

Polémica con la FPF

Todo comenzó cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado anunciando que Sport Boys no había recibido la licencia A para competir en la Liga 1 2023 y perdería la categoría. Inmediatamente, los representantes del club ‘chalaco’ salieron a hablar y calmar las aguas, pues la hinchada ‘rosada’ se preocupó.

Jaime Talledo, asesor legal, señaló que el ente deportivo liderado por Agustín Lozano cometió un error y no es la primera vez que ocurre. El abogado argumentó que los plazos para entregar los papeles correspondientes aún no se habían terminado y no entendía por qué la FPF presentó una resolución prematura.

Hoy, por la mañana, la institución del Callao confirmó que ya se realizó un recurso de apelación para obtener la licencia y de esta forma poder participar del campeonato doméstico, el cual tiene como fecha de inicio el próximo viernes 13 de enero.

