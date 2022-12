Jorge Soto se refirió al caso de Martín Távara: “Siempre le hablamos que tiene que mejorar su imagen”

Jorge Soto forma parte del comando técnico de Tiago Nunes.

Martín Távara tendrá una segunda oportunidad en Sporting Cristal tras ser separado por las acusaciones de violencia por parte de su expareja. Por ese motivo, Jorge Soto, una de las más grandes figuras e integrante del comando técnico del club, se refirió al volante de 23 años.

“Conversamos todos los días porque hay cosas malas que ha hecho y tiene que mejorar en ese sentido. No solo yo, sino también Carlos, el psicólogo del club, está ayudándolo. Ahorita estamos concentrados y siempre le hablamos que tiene que mejorar su imagen. Nosotros le conversamos mucho pero ya depende de cada uno”, contó el popular ‘Camello’ en diálogo con Ovación.

El exfutbolista fue mencionado en una de las relatos de Angye Zapata, expareja de Távara. “En algún momento tuve algún tipo de conversación con el señor Jorge Soto, que es una persona muy centrada. Sí le conté pero me dijo que iba hablar con él y que le iba a hacer entender”.

Martín Távara jugará en Cristal en 2023

Joel Raffo, presidente de la institución rímense, habló sobre el futuro del mediocampista en una de sus últimas conferencias. El directivo señaló que será tomado en cuenta por el comando técnico encabezado por el brasileño Tiago Nunes para enfrentar la Liga 1 y Copa Libertadores el próximo año.

“En estas últimas semanas hemos visto esa intención de poder reconducir su situación a nivel personal y eso para nosotros vale mucho porque son esos valores los que han prevalecido y predominado en Sporting Cristal. De ver primero a la persona y dar estas segundas oportunidades que le permitan estar de nuevo dentro del grupo”, declaró.

Martín Távara fue distanciado de Sporting Cristal por denuncia de violencia.

Soto sobre Buonanotte

Por otro lado, en las últimas horas se viene hablando mucho de Diego Buonanotte, debido a que podría dejar Sporting Cristal. Y es que en La Florida tienen sus cupos de extranjeros copados con la vuelta de Washington Corozo y el entrenador Nunes quiere reforzarse con un central, por lo tanto deberá salir un foráneo y el elegido sería el argentino.

Es más, el propio jugador de 34 años se manifestó sobre su futuro. “Muchos hinchas me escriben y no puedo responderles a todos, espero que entiendan que no es una situación linda para mí. Estoy con licencia hasta el 3 de enero, el club me comunicó que no estoy en los planes de la institución para el 2023″.

No obstante, según Jorge Soto no se ha definido la permanencia del ‘Enano’. “Diego es un grandísimo jugador, sabemos las condiciones que tiene, nos ayudó este año. Ahorita está con licencia, el profe todavía no ha decidido qué es lo que va a hacer, estamos pensando en los que están acá y en su momento los dirigentes van a conversar con él”, apuntó para Ovación.

Diego Buonanotte jugó 19 partidos y anotó cinco coles con Sporting Cristal.

¿Cuándo inicia la Liga 1?

La plantilla de Sporting Cristal ya viene realizando su pretemporada en las instalaciones de su complejo deportivo ubicado en el Rímac, pues el inicio de la nueva edición de la Liga 1 está programado para el viernes 13 de enero. Eso sí no se ha anunciado la fecha del sorteo del fixture.

