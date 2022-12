Daniel Ahmed considera que su trabajo en 2020 influyó en el bicampeonato de Alianza Lima

Daniel Ahmed regresa a dirigir luego de dos temporadas, tras el caótico cierre de 2020 con Alianza Lima.

Daniel Ahmed llegó a Alianza Lima a inicios del 2020 como jefe de la Unidad Técnica de Menores, pero debido a la salida de Mario Salas y el breve interinato de Guillermo Salas, fue designado como entrenador del primer equipo para salvar la categoría en dicho año, cosa que deportivamente ocurrió, pero que fue anulado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), enviando a segunda división a Carlos Stein.

Los malos resultados hicieron su etapa en el club de La Victoria termine antes de lo previsto, algo que coincidió con el posterior bicampeonato nacional de la Liga 1 obtenido por los ‘blanquiazules’. Ante ello, el argentino consideró que su paso por Matute sirvió para que consigan estos recientes títulos.

“Gracias a Dios esos 11 meses que estuvimos desarrollando el proyecto de Alianza algo habremos influido porque en 2021 y 2022 salió campeón. Eso quiere decir que el proyecto que hicimos durante el 2020 algo debe haber influido en el desarrollo posterior, que era para lo que estábamos contratados”, declaró el nuevo entrenador de Atlético Grau para Entre Bolas.

El extécnico de Sporting Cristal y de las categorías menores de la selección peruana también mencionó que si tuviera que volver a dirigir a la escuadra ‘íntima’ lo haría sin complicaciones. “Yo siempre fui un entrenador y un empleado institucional, lo volvería a hacer si me tocara porque siempre que estoy en una institución trato de luchar por sus intereses. En ese momento quedaban 20 días, quedaban seis partidos de campeonato, no había ningún entrenador que tomara un equipo que estaba yéndose al descenso y no podía dejar de hacerlo”.

Daniel Ahmed también tuvo palabras de congratulación para el actual estratega aliancista Guillermo Salas, con quien coincidió en 2020. “Hicimos un trabajo muy amplio con muchos profesionales muy buenos y ‘Chicho’ era uno de ellos. Gracias a Dios, Alianza está gozando un lindo presente, los felicito y me alegra” declaró desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Atlético Grau 2023

El profesional de 57 años regresa a los banquillos luego de dos temporadas y lo hará con Atlético Grau. En el ‘Patrimonio de Piura’ reemplazará a su compatriota Gustavo Álvarez y tendrá la misión de superar lo hecho en 2022, cuando quedaron fuera de puestos de clasificación a Copa Sudamericana por dos puntos.

Para ello necesitara reforzar algunos puestos de su plantilla y en conjunto con la directiva vienen definiendo los próximos fichajes. “Se está avanzando bastante, todavía quedan algunas posiciones por cubrir, estoy avocado a eso de cara a la pretemporada que empieza mañana (hoy 13 de diciembre)”, manifestó el argentino naturalizado peruano.

“Muy contento por lo que descubrí, estuve hace unos días en Piura analizando todo el proyecto de Grau, y estoy contento y entusiasmado junto con los jugadores de esta nueva etapa”, añadió.

El equipo ‘albo’ ha confirmado hasta el momento la renovación de varios futbolistas importantes de su plantel como los argentinos Daniel Franco y Fernando ‘Cuqui’ Márquez, los guardametas Raúl Fernández y ‘Banana’ Ronald Ruiz, además de Ray Sandoval, Paulo de la Cruz, Luis Álvarez y Elsar Rodas.

El único ‘jale’ confirmado a la fecha es el de Oslimg Mora, que llega como jugador libre. Renato Rojas, Piero Vivanco y Axel Moyano llegarían a préstamo desde Alianza Lima.

Fernando 'Cuqui' Márquez seguirá ligado al 'Patrimonio de Piura'. (Atlético Grau)

