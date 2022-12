Selección peruana Sub 20 empató 1-1 con Colombia en tercer amistoso de Jaime Serna

Perú espera clasificar a un Mundial Sub 20 por primera vez en la historia (FPF).

La selección peruana Sub 20 empató 1-1 con su similar de Colombia en un encuentro amistoso disputado en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Ricardo Carvallo adelantó a la visita a los 25 minutos, mientras que el volante Aldo Olaya empató para la ‘blanquirroja’ tres minutos después.

Este fue el tercer partido dirigido por Jaime Serna, quien asumió tras la renuncia de Gustavo Roverano. En sus anteriores encuentros sumó una derrota (1-0) y un empate (1-1), ambos con Uruguay. La revancha con los ‘cafeteros’ será este jueves 15 de diciembre en el mismo recinto a las 15:30 horas.

De esta forma, la ‘bicolor’ continúa preparándose para el Sudamericano Sub 20 de Colombia , el cual se llevará a cabo del 19 de enero al 12 de febrero de 2023 y otorga 4 plazas para el Mundial Sub 20 de Indonesia a disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio, así como otras 3 para los Juegos Panamericanos Chile, los cuales serán de la categoría Sub 23 y se celebrarán entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre. El cuarto cupo para este último torneo es para la selección local.

Kluiverth Aguilar es de los jugadores más experimentados de la selección peruana Sub 20 (FPF).

Perú salió al campo con José Amasifuén en el arco, Kluiverth Aguilar, Brayan Rivera, Aaron Sánchez y Sais Santibañez en la zaga, Junior Aguirre, Álvaro Rojas y André Vásquez en la volante y José López, Aldo Olaya y Bruno Portugal en ataque. Por su parte, Colombia arrancó con el portero Alexei Rójas, Andrés Salazar, Daniel Pedrozo, Steven Valdivia y Juan Mina en defensa, Julián Palacios, Juan Castilla y Óscar López al medio y arriba Juan Fuentes, Mateo Saiz y Ricardo Carballo.

El partido

Para este encuentro, el técnico Jaime Serna mandó un once completamente diferente al que empató con Uruguay el último sábado, ya que solamente repitió Rojas. Además, hubo futbolistas que ni si quiera fueron citados para los primeros amistosos ante los ‘celestes’ como el lateral izquierdo Santibañez y Olaya, ambos procedentes de César Vallejo.

Colombia inició ganando a los 25′ con un cabezazo de Ricardo Carvallo tras un tiro libre. Sin embargo, Perú lo empato rápidamente a los 28′ cuando Mina derribó a Santibañez y Aldo Olaya convirtió el gol de penal con un potente remate arriba esquinado. En la segunda parte ingresaron Jack Carhuallanqui, Diether Vásquez, Matías Lazo y Juan Pablo Goicochea, pero no pudieron marcar diferencias y el partido terminó igualado.

Aldo Olaya, autor del gol peruano, juega como volante y pertenece a César Vallejo.

Cabe señalar que, el conjunto ‘cafetero’, dirigido por Héctor Cárdenas, viene con mucho rodaje, ya que consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Odesur Paraguay 2022 y alcanzaron las semifinales del Torneo Esperanzas de Toulon.

Aldo Olaya: “Debemos mejorar la intensidad en los últimos minutos”

Aldo Olaya, mediocampista de 19 años que actúa en César Vallejo y marcó el tanto de la selección peruana Sub 20, elogió a su equipo y al técnico Jaime Serna, pero también advirtió los aspectos que necesitan mejorar:

“Estoy contento por el grupo, porque ha venido evolucionando de la mejor manera. Venimos trabajando muy fuerte con el profe’ Jaime y su comando técnico, que nos están apoyando bastante, estamos contentos y seguiremos dando lo mejor. Somos un equipo bastante aguerrido, que lucha hasta el final, de buen toque, pero debemos mejorar en los últimos minutos porque bajamos la intensidad”, declaró a Nativa TV.

