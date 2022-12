Magaly Medina lamenta ataques a la prensa y responde al premier Pedro Angulo por mencionarla en entrevista

Magaly Medina lamenta agresiones a la prensa. (ATV)

Este 12 de diciembre, Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para pronunciarse sobre los actos violentos que han sufrido tres estudios de televisión y el automóvil de una radio local. En medio de las movilizaciones y protestas tanto en varias regiones del Perú como en Lima, se registraron actos vandálicos contra la prensa nacional.

Ventanas y puertas de las instalaciones de América TV, Canal N y Panamericana TV fueron destrozadas por vándalos que lanzaron piedras desde la calle. Asimismo, se compartieron imágenes de la camioneta que transportaba a los periodistas de Exitosa Noticias volcada por los manifestantes ubicados en el Centro de Lima.

Estos hechos no pasaron desapercibidos para Magaly Medina, quien tildó de ‘irracional’ a las personas que rompieron los vidrios. La conductora resaltó que los medios de comunicación no son los culpables de las decisiones del Congreso de la República y que existen formas pacíficas de protestar.

“Quiero protestar y rechazar estos actos violentos de este grupo de vándalos que llamándonos ‘prensa vendida’, atacaron propiedad privada. Los medios de comunicación afectados por un grupo de gente irracional y delincuencial. La prensa no tiene la culpa de las cosas que están pasando en nuestro país”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

“Si tienen que protestar contra el gobierno de turno, hay formas civilizadas de hacerlo. En esta capital se nota el desgobierno en que nos encontramos hace mucho tiempo. Con el grito de prensa basura, no solo atacan propiedad privada, sino automóviles (...) No pueden poner a todos en un solo saco, nosotros desde aquí rechazamos estos actos vandálicos”, agregó.

Responde al premier Pedro Angulo

En medio de su pronunciamiento, Magaly Medina le respondió al premier Pedro Angulo por mencionarla en una entrevista. Y es que, el primer Ministro estuvo enlazado vía telefónica con un programa de noticias de Willax TV y dejó a más de uno sorprendido al catalogarla como “destructora de personas” a la popular ‘Urraca’.

“Bueno, nosotros sabemos que aquí en el Perú Magaly Medina no es la única que se interesa en tratar de destruir a las personas. Tenemos algunos periodistas y políticos que tratan de ganar las primeras páginas haciendo cosas alusivas al honor de las personas, atribuir orígenes políticos. Aquí se trata de un gabinete técnico”, dijo Angulo.

La presentadora de espectáculos no pasó por alto sus palabras y señaló que una persona con dicho cargo debe tener cuidado en lo que dice, pues al referirse a ella también le estaría faltando el respeto a sus fieles seguidores. Además, le pidió que no la vuelva a mencionar para “difamarla”.

“Un primer Ministro debe tener cuidado con sus palabras y no hablar tan alegremente de una periodista que tiene 25 años haciendo mi trabajo. Yo no me dedico a investigar a los políticos, pero si lo hiciera otra sería la circunstancia. Para defender a su gabinete no necesita insultarme ni difamarme. Es una falta de respeto a mi carrera y trayectoria”, expresó.

“Él debería respetar un poquito a una periodista que tiene un público y que tiene una credibilidad que cuidar. Él tendría que ser menos ligero al hablar de una persona vinculada a los medios, sobre todo, porque yo no le he hecho absolutamente nada. Eso de tirarme barro me parece una ligereza de parte de un ministro. No puede mencionarme y menos para decir que destruyo a la gente”, añadió.

Magaly Medina responde al premier Pedro Angulo por mencionarla en entrevista. (ATV)

