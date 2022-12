Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez: “Ya se siente de ATV”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras grabar programa para ATV. Magaly TV La Firme

Magaly Medina tuvo en su set a Sheyla Rojas para contar el nuevo proyecto que grabó con Tula Rodríguez. Ambas figuras se unieron para conducir un programa especial que se emitirá el 31 de diciembre, llamado ‘Salsatón de Radiomar y ATV’.

La periodista no dudó en referirse a este evento y lanzar una broma sobre la exconductora de ‘En Boca de Todos’. Para Magaly Medina, Tula Rodríguez ya se siente parte del canal cuando ni siquiera firma contrato.

Todo empezó cuando Sheyla Rojas se sentó frente a la popular ‘Urraca’ y resaltó lo cómoda que estaba su silla, una indirecta que daba a entender que podría quedarse como la nueva conductora. Ante ello, Magaly Medina no pudo dejar de hacer un comentario en medio de risas.

“Tú estás como Tula Rodríguez, que han grabado un programa especial para ATV, que se va a transmitir el 31 de diciembre, pero Tula ya se siente de ATV, ya. Ella ya se siente que le van a hacer firmar contrato, ya, ahorita”, señaló entre risas.

Sheyla Rojas no le siguió el juego y se refirió a ella, indicando que está encantada de regresar a la televisión. Sin embargo, Magaly Medina de inmediato le aclaró: “Sí, pero tú no vas a regresar, para qué nos engañamos. Tú no vas a venir a Perú para hacer un programa”.

Magaly Medina dice que Tula Rodríguez ya se siente de ATV.

“Esta es una ocasión esta vez, pero tampoco lo descarto”, respondió la rubia.

“Ay sí, te va a dejar Sir Winston venirte toda la temporada por acá. ¿Ándate, nomás te dijo? Pero ándate dos semanas”, contestó la periodista, quien no cree que Sheyla Rojas regrese a vivir a Perú y deje las comodidades que tiene en México.

Como se sabe, Sheyla Rojas tiene una relación estable con Luis Galarza Moro, conocido popularmente como Sir Winston. “Nunca hemos manejado la relación a distancia”, detalló la exchica reality.

“Eso no funciona, Sheyla, esa es una mentira grande. Aquí en Perú hay algunas que tienen novios a distancia, me parece la farsa más grande que digan mi novio, no lo ves un año y ‘mi novio’, dicen”, indicó Magaly Medina, quien tuvo un enlace telefónico con el mexicano Luis Galarza.

En esta conversación, el empresario se refirió por primera vez a su relación con la rubia, y remarcó que sí habrá boda con ella. Incluso, indicó que la celebración será en medio de una gran fiesta.

“Es una sorpresa, esa sorpresa ya tiene que llegar a su día. En eso andamos”, indicó Luis Miguel Galarza. “Mucha energía y mucha actitud para que disfruten la fiesta que vamos a hacer”, acotó, dejando sorprendida a Sheyla Rojas.

En esta entrevista, la rubia reafirmó una vez más que desea tener un hijo con Sir Winston, pero primero desea el anillo y luego la boda.

Tula Rodríguez no quiere ir al programa de Magaly Medina

La exconductora de ‘En Boca de Todos’ fue consultada si aceptaría ir al programa de Magaly Medina. De inmediato, la actriz indicó que no le interesa y ella elige dónde quiere estar.

“No (iría), no voy porque, además, no me han invitado, y dos, porque no me interesa ir. La verdad que, uno tiene que estar donde quiere estar. Hoy estoy aquí sentada con ustedes, ya estoy adulta para que me metan presión de a dónde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasara, que nada se descarta en esta vida, va a ser cuando uno desee ir”, indicó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez descarta ir al programa de Magaly Medina. Video: Carlo Fernández C.

