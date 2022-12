Claudio Pizarro llegó a Qatar junto a leyendas del fútbol y habló de Kylian Mbappé y Lionel Messi

Claudio Pizarro llegó a Qatar para disfrutar la segunda semifinal del Mundial 2022.

Durante el Mundial Qatar 2022 se ha visto desfilar a diferentes personalidades del fútbol de todo el mundo, y Claudio Pizarro no podía faltar en tremenda fiesta. El ‘bombardero de los Andes’ llegó al estadio Al Bayt para presenciar el partido entre Francia y Marruecos por la segunda semifinal. No pasó desapercibido y fue abordado por diferentes medios peruanos que fueron a cubrir el evento deportivo. El excapitán de la selección peruana confesó qué equipo es su favorito para llevarse la copa.

“Creo que Francia es un equipo que tiene recambio. Sin embargo, Marruecos es un equipo que se defiende bien y todo puede pasar. Como equipo, Francia puede superar a cualquiera. Kylian Mbappé es el delantero con mejor momento. Lo vengo diciendo hace muchos años: Francia debería ganar el Mundial.”, declaró el exdelantero nacional al Diario Depor.

Pizarro aplaudió la campaña que viene haciendo Argentina y destacó la actuación de la ‘Pulga’. “Lionel Messi está haciendo un buen Mundial. En general, Argentina está haciendo un buen Mundial”, añadió.

Además, lamentó las eliminaciones de Alemania (fase de grupos) y Brasil (cuartos de final). “Esperábamos que avance un poco más. Ya cuando Alemania pasa la primera ronda, puede ser un equipo interesante, pero lamentablemente no se pudo. Me hubiera gustado que Brasil también avance un poco más. Es una pena. Era uno de mis candidatos”, mencionó.

Claudio Pizarro fue invitado por la FIFA para que asista al Francia vs. Marruecos. a

Despedida soñada

La ilusión de Claudio Pizarro es despedirse en el Perú, en el estadio de Alianza Lima, el club de sus amores. Quiere hacerlo a lo grande como el evento que organizó en Alemania que fue todo un éxito. El exdelantero confesó que aún no se ha reunido con los dirigentes ‘blanquiazules’ por falta de tiempo, pero espera que sea pronto.

“Esa es la idea, aún no hay una fecha y todo es muy complicado. Aún no hay comunicación con Alianza Lima, pero me gustaría (su despedida en Matute). Hay un montón de cosas por coordinar, para ver quién puede ir y quién no”, finalizó Pizarro.

Por parte de los ‘íntimos’, esa idea siempre fue bienvenida y solo esperan que el exdelantero lo haga oficial para empezar a organizarla. “Estoy seguro de que Claudio Pizarro tendrá su despedida en Matute y que será a lo grande, es de la casa. Jugó en Alianza Lima y cuando se fue del club dejó mucho dinero a la institución”, afirmó Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul.

Claudio Pizarro jugó en Alianza Lima en 1998 y 1999.

Recuerdo de un grande

Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en 2014, también llegó a Qatar para presenciar los partidos de las semifinales de la Copa del Mundo, y ni bien vio los medios peruanos, aprovechó para saludar a Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Jugadores que dejaron huella en Alemania. Como se recuerda, compartió vestuario en el Bayern Munich con el ‘depredador’ entre los años 2005 y 2006, y con el ‘bombardero de los Andes’ en las temporadas 2012-2013 y 2014-2015.

“Saludos Perú, Lima. Claudio Pizarro y Paolo Guerrero son amigos”, mencionó el exvolante mientras corría para entrar al estadio Lusail, donde se jugó el Croacia vs. Argentina.

