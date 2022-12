Universitario: Manuel Barreto asegura que el presupuesto 2023 es el mismo de la última temporada

Manuel Barreto es el actual director deportivo de la 'U', antes fue el jefe de la Unidad Técnica de Menores. (Universitario)

Universitario de Deportes es el club que más futbolistas ha fichado de cara a la próxima temporada con un total de 11 e incluso se aguarda la llegada del delantero argentino Bruno Sepúlveda y el volante nacional Yuriel Celi. Sin embargo, pese a la gran cantidad de contrataciones, el director deportivo ‘crema’, Manuel Barreto, aclaró que el presupuesto destinado para el primer equipo masculino es el mismo que el empleado este 2022.

Al ser consultado por los nueve años que el equipo lleva sin ganar un campeonato nacional, el directivo aseguró que conseguirlo es el objetivo de todos en la institución y que para ello se armó este plantel, pero sin descuidar la resquebrajada economía de la ‘U’.

“Eso es siempre (querer campeonar), eso no va a cambiar. Todos los que estamos en Universitario sabemos la obligación que esto conlleva más allá del pasivo con el que venimos, de hace 20 años que las cosas no se han hecho bien para nada, ha generado una inestabilidad tremenda, no se ha podido desarrollar ni un proceso y lo único que da campeonatos consecutivamente son los proyectos y los procesos”, declaró a los medios de comunicación luego de presenciar el amistoso entre la selección peruana sub 20 y su par de Colombia en la Videna.

‘Muñeca’ también habló de la oncena de refuerzos que arribaron al club de Ate e indicó que sus salarios no generarán gastos adicionales, pues igualan lo empleado en los jugadores que dejaron de pertenecer a Universitario.

“Hemos hecho un esfuerzo importante en tratar de evaluar muy bien a cada uno de los jugadores que han llegado, bajo perfiles, y también algo que se debe saber; respetando el presupuesto, que ha sido el mismo de este año”.

Los refuerzos confirmados en Universitario son el golero Alejandro Alcalá, los zagueros centrales Matías Di Benedetto, Marco Saravia y José Luján, los laterales Hugo Ancajima y José Bolívar, los volantes Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, los delanteros José Rivera y Emanuel Herrera.

Manuel Barreto declaró a la prensa luego de presenciar el partido de la selección peruana sub 20 ante Colombia.

Luis Urruti será peruano

Luis Urruti llegó hace cuatro días a Lima para sumarse a los trabajos de la ‘U’ y continuar con su proceso de naturalización, incluso ayer 13 de diciembre se apersonó a la sede central de Migraciones en Breña para firmar el título de su nacionalización. De acuerdo con una nota de prensa compartida por esta Superintendencia, el aún futbolista uruguayo participará, en los próximos días, de la ceremonia oficial que lo acredita como ciudadano peruano.

Barreto Sayán se refirió a este tema e indicó que es un trámite iniciado a mediados del 2022. “Hoy (ayer) vimos una comunicación de Migraciones que (’Tito’ Urruti) está en un proceso que va llegando a su fin, así que contamos con ello. Lo venimos trabajando desde junio de este año”.

'Tito' Urruti participará en los próximos días de la ceremonia oficial que lo acredite como ciudadano peruano.

La ‘estrella’ 27: anhelo de todos en Universitario

El último lunes 12 un sector de la Trinchera Norte se acercó como todo inicio de pretemporada a Campo Mar para conversar con los jugadores y comprometerlos a cumplir con los objetivos del 2023. El capitán José Carvallo también tomo la palabra y aseguró que darán todo para conseguir el título número 27 a nivel local. El director deportivo estuvo presente en la reunión y coincide con ello.

“Estuvimos ahí con los hinchas que siempre van a comienzo de todo año y el compromiso de todo el que llega a la ‘U’ sabe que es solo uno: tratar de ganar cada uno de los partidos que juega”.

El capitán 'crema' habló frente a los hinchas de la 'U' y dejó en claro los objetivos del club el 2023.

