Johnny Baldovino a San Martín y Ayacucho FC: “Que te den una licencia no quiere decir que vayas a jugar un torneo”

Especialista en derecho de fútbol asegura que licencia a USMP y Ayacucho no asegura su presencia en Liga 1 2023. (La República)

Carlos Stein, Ayacucho FC y Universidad San Martín fueron los tres clubes que descendieron a Segunda División tras quedar en las últimas casillas de la tabla acumulada de Liga 1 2022. Sin embargo, los dos últimos han recibido la Licencia A por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que los habilita para jugar en el torneo 2023.

Para Jhonny Baldovino, abogado en derecho de fútbol y asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), que la mencionada comisión haya otorgado los permisos a ambos clubes no quiere decir que vayan a participar en la próxima edición del campeonato de Primera División.

“La Licencia A es para disputar la Liga 1 y entran en evaluación los que van a participar en el torneo 2023, los que ya descendieron no deberían ser materia de ese análisis. Que te den una licencia no quiere decir que vayas a jugar un torneo, debes cumplir otro requisito como haberte mantenido en la categoría de manera deportiva o salvo que suceda a través de una resolución, pero esta no es la situación de Ayacucho FC y San Martín”, dijo el letrado en entrevista con Ovación.

Te puede interesar: ¿FPF le dio licencia a Ayacucho FC y San Martín para jugar la Liga 1 2023?: esto es lo que se conoce

'Zorros' y 'santos' esperan ocupar plaza de Sport Boys en caso descienda a segunda división. (Liga 1)

Los ‘zorros’ han presentado un reclamo contra Sport Boys afirmando que los ‘chalacos’ deberían perder la categoría por incumplimiento de pagos. Sus argumentos fueron declarados fundados por el Tribunal de Licencias de la FPF, pero falta la decisión de la Comisión de Licencia.

Lo que sí ocurrió fue la denegatoria momentánea de la Licencia A a la ‘misilera’ lo cual ocasionaría su baja a Liga 2. De acuerdo con el fallo, la administración temporal ‘rosada’ incumplió con constituir un fideicomiso en el proceso de licenciamiento. Los porteños ya apelaron y aguardan la decisión de las autoridades.

Alfredo Matayoshi, administrador de Sport Boys.

De concretarse el descenso administrativo de Sport Boys, con las resoluciones 130-CL-FPF-2022 y 131-CL-FPF-2022, ambas instituciones quedarían listas para ocupar la plaza vacante.

Por tercer año consecutivo, la pérdida de categoría en el fútbol peruano se decidiría fuera de los terrenos de juego. En 2020 Alianza Lima y en 2021 Deportivo Binacional y San Martín aseguraron su permanencia por la vía administrativa.

Te puede interesar: Sport Boys: asesor legal de clubes descendidos explicó por qué los ‘rosados’ deben jugar Liga 2

Renuncias en la Comisión de Licencias

El pasado martes 13 de noviembre se conoció que diversos integrantes de la Comisión de Licencias y otros del Tribunal renunciaron a sus cargos en la FPF. Jhonny Baldovino asegura que todas los puestos ya fueron nuevamente copados y que funcionan sin problema alguno.

“En la Comisión de Licencias, en primera instancia, renunciaron todos, ellos no tenían reemplazantes, ayer (martes 13) el directorio les aceptó la renuncia y nombró a nuevas personas. También renunció el presidente del Tribunal, pero allí si había un suplente, por lo que se completó con esa persona”, afirmó.

Clubes que competirán en la Liga 1 2023

- Academia Cantolao

- Alianza Atlético de Sullana

- Alianza Lima

- Asociación Deportiva Tarma (ADT)

- Atlético Grau

- Carlos A. Mannucci

- Cienciano

- Cusco FC

- Deportivo Binacional

- Deportivo Garcilaso

- Deportivo Municipal

- FBC Melgar

- Sport Boys

- Sport Huancayo

- Sporting Cristal

- Unión Comercio

- Universidad César Vallejo

- Universidad Técnica de Cajamarca

- Universitario de Deportes

SEGUIR LEYENDO: