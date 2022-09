Susy Díaz se vuelve tendencia en TikTok por el videoclip de su canción “Ya no tropiezo”

Susy Díaz se vuelve tendencia por protagonizar el videoclip de su nueva canción. (TikTok)

Susy Díaz no deja de hacer de las suyas. En las últimas horas, un video de la interprete de ‘Vive la vida’ se volvió viral en TikTok, pues se robó varias carcajadas con su recordada canción de reguetón “Ya no tropiezo”. Y es que, la letra ha ocasionado que sus fieles fanáticos no dejen de replicarla y tildarla como el ‘nuevo himno’.

Como se recuerda, en setiembre del 2020, la exvedette decidió incursionar en el género urbano y lanzó su último hit convirtiéndose en uno de los más populares del momento. Esta nueva canción se sumó a la lista de éxitos de la excongresista, pues “Vive la vida”, “La trompeta”, “Mueve la cabeza”, entre otros, no han dejado de ser tendencia.

Asimismo, Susy Díaz se ha ganado el corazón de cientos de peruanos y la mayoría de sus canciones han quedado en la memoria de sus fans. Por ello, un usuario en TikTok no dudó en publicar un fragmento de su videoclip que se grabó varios lugares como en un local de zapatillas y una playa de la Costa verde. Rápidamente ganó miles de reproducciones.

“Yo no te voy a entregar el cu...cuerpo caribeño que tengo. Por mí te puedes ir a la mi...misa que solita yo me entretengo. Ya no quiero ver gotas cayendo de mis ojos. No más llanto, no más enojo, no más mentirosos que me traten a su antojo. Con esa pistolita ya no me mojo. No quiero más tropiezos, de cero yo empiezo. Soy más feliz ahora, ya tú te quedaste tieso”, es la letra que se escucha en el video compartido.

Susy Díaz causa furor al protagonizar un nuevo tema. (TikTok)

Los internautas no tardaron en reaccionar y muchos de ellos señalaron que no podrán quitarse este hit de la mente. “Hoy revivió la música”, “A seguir los consejos de la tía Susy”, “Un himno”, “No puedo sacarme la canción de la mente”, “Gracias porque me arrancaste una sonrisa”, “Hagan un remix”, “No paro de reírme”, son algunos de los comentarios acompañados de emojis de carita riendo.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Susy Díaz se vuelve viral. El pasado mes de junio, causó furor en las redes sociales al realizarle un sensual baile a un hombre de la tercera edad mientras caminaba por las calles de Milán, Italia. Por su parte, el caballero se mostró un poco desconcertado, pero dejó que la considerada ‘reina de la cultura popular’ haga lo que desee.

Susy Díaz causa furor en Italia tras bailarle a un hombre de la tercera edad en plena calle. (VIDEO: TikTok)

Los inicios de Susy Díaz en la política

En los primeros meses de 1995, Susy Díaz decide ser parte del partido Movimiento Independiente Agrario y con esa agrupación política oficializó su candidatura al Congreso de la República. En aquella época, trabajaba como vedette por lo que tenía gran popularidad.

Por ello, no se amilanó y quiso poner a prueba una idea de una editora de espectáculos. Susy Díaz decidió imitar a la actriz de cine para adultos Cicciolina, quien también postuló al parlamento de Italia exhibiendo sus senos como propaganda política.

Inspirada en esta campaña, la expareja del ‘Mero Loco’ usó su nalga izquierda para dibujar el 13, número de su candidatura al Congreso. Aunque esta decisión le trajo más de una crítica esto no fue impedimento para continuar y conseguir su curul. Es así como se volvió congresista en el periodo 1995 -2000.

Así lucía Susy Díaz en su campaña política de 1995. (Video: Latina)

