Miss International 2022: Tatiana Calmell quedó segunda finalista en el certamen de belleza

Tatiana Calmell del Solar quedó segunda finalista en el Miss International 2022, certamen de belleza realizado en Japón este último martes 13 de diciembre. La modelo y actriz peruana de 27 años clasificó en el Top 8 y, aunque muchos creían que se llevaría la corona a casa, la vencedora terminó siendo Jasmine Selberg, Miss Alemania.

El concurso internacional se llevó a cabo a partir de la medianoche del martes 13, en la Sala Municipal del Domo de Tokio. Nuestra Miss Perú International 2022, designada por Jessica Newton en junio de este año, causó una buena impresión en la presentación oficial del National Costume, luciendo un vestido típico de marinera norteña.

Tatiana Calmell lució un traje típico de marinera norteña en el Miss International 2022.

Después de desfilar, se le informó a Tatiana Calmell que ganó el Missosology’s Choice Award de Miss International 2022, que premia a la participante más votada en redes sociales. “Estoy muy agradecida por este premio, no puedo creer que soy la candidata favorita. No puedo creerlo, realmente lo aprecio. ¡Vamos Perú!”, expresó la peruana al conocer su logro.

En la presentación en traje de noche, Tatiana Calmell lució un brillante vestido diseñado por Noe Bernacelli. Pese haber compartido escenario con Miss Puerto Rico, la actriz peruana se robó todas las miradas con su elegancia, belleza y buen porte a la hora de caminar. Lo mismo sucedió cuando le tocó desfilar en traje de baño.

Tatiana Calmell desfiló en traje de noche en el Miss International 2022 | Youtube.

Tatiana Calmell en el Top 8

De los 66 países que participaron, nuestra Miss Perú International 2022 se impuso entre las mejores ocho candidatas del concurso de belleza, junto a Miss Canadá, Miss España, Miss Jamaica, Miss República Dominicana, Miss Colombia, Miss Cabo Verde y Miss Alemania.

“Buenas noches, Japón. ¿Qué significa realmente ser una reina? Es una pregunta que me he hecho a mí misma en los últimos meses, desde que recibí mi corona en Perú. Definitivamente, no son estos trajes lujosos. Para mí, es representar lo poderosas que somos como mujeres. Este año ha sido el más desafiante para mí y me alegra estar parada aquí en este hermoso escenario”, señaló como parte de su discurso final.

“La familia del Miss International lucha por amor, unidad y respeto. Compartir entre mujeres significa fuerza para mí, así que estoy aquí para levantar mi voz por aquellas que no pueden hacerlo. Soy capaz de crear cosas positivas para las personas más olvidadas. En Perú, la falta de educación es uno de los problemas principales. Por eso, si llego a ser la siguiente Miss International, me dedicaré a hacer un impacto positivo en sus vidas porque todos merecemos ayuda, amor y educación. Creo que mi propósito en la vida es ser la luz de otros, y por eso estoy aquí. Muchas gracias”, añadió para luego recibir los aplausos del público.

Tatiana Calmell y su discurso final en el Miss International 2022 | Youtube

Tatiana Calmell clasificó en el Top 3 por primera vez desde el año 1967, así lo anunció la organización del Miss Perú. “Nos hiciste vibrar, soñar y vivir cada paso contigo reina, gracias por tu entrega y tu compromiso. Estamos muy orgullosos de ti y todo el equipo que te acompañó en este largo proceso de preparación”, indicaron en redes.

