Melissa Paredes tras el fin de ‘El Gran Show’: “Espero volver a las teleseries en el 2023″

Melissa Paredes feliz de haber bailado con Anthony Aranda. (Difusión)

El último sábado 10 de diciembre se llevó a cabo la final de ‘El Gran Show’ y Melissa Paredes fue la primera eliminada de la noche. La exreina de belleza obtuvo el quinto lugar tras no lograr el puntaje necesario para pasar a la siguiente ronda, pero se mostró agradecida por la oportunidad que le dio Gisela Valcárcel de volver a la televisión.

Asimismo, lamentó sus lesiones en las costillas previo a la última gala del programa y las cuales ocasionaron cambios en su coreografía. Como se recuerda, la exreina de belleza contó que sufrió una aparatosa caída durante los ensayos un día antes de emitirse el reality, por lo que tuvo que ponerse una inyección para poder bailar.

“Inesperado (mi eliminación) Tengo las costillas hechas leña, tengo que ir a verme. Parece que tengo una luxación o una fisura. Yo tuve una lesión, me caí ensayando, tuvimos que cambiar toda la coreografía”, dijo en conversación con la prensa, para luego dedicarle unas palabras a la popular ‘Señito’.

Te puede interesar: El regreso de Anthony Aranda a la pista de ‘El Gran Show’ junto a Melissa Paredes

“Me despido con mucho cariño (de la pista de baile), agradecidísima con Gisela, con toda la producción de ‘El Gran Show’. Estoy feliz y contenta de haber llegado hasta la final. Ha sido lindo regresar a la televisión en cierre del año y nada para arrancar el 2023 con todo”, agregó.

“¿Te vamos a ver de nuevo en las teleseries?”, consultó el reportero y a lo que Melissa Paredes no descartó regresar a la actuación para el siguiente año. “Es la idea, ojalá así sea (...) Espero volver a las teleseries como antes, a lo mío”.

Melissa Paredes es la ganadora de El Gran Show. (Instagram)

Te puede interesar: Gino Pesaressi ganó ‘El Gran Show’: Revive la última gala de la competencia de baile

Con respecto a la participación de Anthony Aranda como su refuerzo, la actriz calificó de ‘lindo’ la experiencia de bailar otra vez con su actual pareja. La influencer aseguró que se divirtió mucho al lado del bailarín y dejó en claro que termina el 2022 de la mejor manera.

“Fue lindo (bailar con Anthony Aranda) nos hemos divertido bastante, si bien es cierto se tuvo que cambiar la coreografía por el tema de las costillas, pero contenta (...) Cierro el año bonito, agradecida con Dios y con la vida, por la oportunidad de volver a las pantallas”, expresó.

Anthony Aranda quiere regresar a El Gran Show

Tras culminar el programa, Anthony Aranda brindó unas declaraciones a la prensa y aseguró haber quedado encantado tras regresar a la pista de baile de ‘El Gran Show’. “Ya ha pasado un año, wow. Nada, feliz. Esa pista tiene una energía hermosa. Desde el día uno que piso ‘El Gran Show’, me dijo ‘en la final me gustaría que me acompañes’. Y yo feliz. ¿Si me gustaría volver? A mí esta pista me encanta, es una gran ventana para todos los artistas. Yo feliz, las veces que sea necesario estaré pisando esta pista, me encanta”.

Respecto al show que presentó junto a Melissa Paredes, indicó: “Para mí, el show estuvo hermoso, ella brilló como siempre. Estoy feliz y contento por eso”, señaló, para luego contar que pasará Navidad con la modelo.

Anthony Aranda volvió a pisar la pista de 'El Gran Show' luego de un año. | América Televisión.

SEGUIR LEYENDO