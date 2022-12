Gino Pesaressi y el reproche a su bailarina de ‘El Gran Show’: “Era beso, no mordida”

Gino Pesaressi y el reproche a su bailarina. Instagram

Gino Pesaressi y su bailarina Alexandra Clavijo han mostrado tener mucha química a lo largo de sus presentaciones en ‘El Gran Show’, tanto es así que se les ha llegado a involucrar sentimentalmente. Sin embargo, ellos han hecho caso omiso a estos rumores. Incluso, en su último baile, sorprendieron con un beso en la boca. “Para que hablen”, dijo en su transmisión en vivo.

Vestidos de gala, la pareja piso el escenario para bailar “Tengo todo excepto a ti”, de Luis Miguel. La puesta en escena supo cautivar al jurado y al público. Sin embargo, lo que más sorprendió es cómo culminó la presentación. Gino Pesaressi jala a su bailarina para darle un beso en la boca, el cual es correspondido por ella.

Al pasar a cortes comerciales, el actor hizo una transmisión en vivo, donde interactuó con sus miles de seguidores. Todos ellos no dudaron el resaltar el beso. Gino bromeó al respecto y le reprochó a su bailarina por morderle en lugar de darle un beso.

“Chata, era beso, no mordida. Tú te has lanzado, era pico, no morder”, dijo Gino entre risas, mientras Alexandra Clavijo trataba de desmentirlo.

“Por qué muerdes comparé”, le dijo en otro momento. “No he mordido, cállate. La gente va a pensar de mí”, le respondió la bailarina, que tomó de buen humor la ocurrencia de su compañero. “Lo he dicho de broma”, aclaró Pesaressi.

Para esto, el exchico reality aún no sabía que ganaría la copa, por lo que indicó que estaba con mucha fe de que ocurra lo mejor. No obstante, si gana otra persona, le gustaría que fuera Santiago Suárez.

Gino Pesaressi besó a su bailarina en su última presentación de El Gran Show.

Gino Pesaressi alzó la copa

Bastante sorprendido, Gino Pesaressi recibió la noticia de que era el único ganador de la gala. En segundo lugar quedó Santiago Suárez.

“Increíble, aún no puedo creerlo. Estoy en shock, ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio. Cada gota de sudor y cada dolor ha valido la pena. Estoy feliz de haber llegado a un nivel como competir con Santiago, muy disciplinado, me hizo subir mi nivel. Acá todos queríamos ganar una copa”, dijo el actor, quien recibió la visita de su hija en su última presentación.

Por su parte, Santiago se mostró bastante tranquilo, indicando que se va “contento y muy agradecido”. Respecto a la expectativa del público, ya que su nombre era fuerte como posible ganador de la copa, indicó que en una competencia “todo puede pasar”

Finalmente, resaltó que este paso por la pista de baile alimenta su carrera y que repetiría “mil veces” esta experiencia.

Gino Pesaressi se coronó campeón de 'El Gran Show' y se llevó S/ 20.000. | América Tv.

