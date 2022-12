Gino Pesaressi besó a su bailarina durante la final de ‘El Gran Show’ y dejó sorprendidos a todos

Captura: América Tv.

La final de último programa de ‘El Gran Show’ de este 2022 estuvo lleno de momentos sorprendentes que cautivaron a los televidentes y al jurado. Uno de ellos fue el emocionante momento en que Gino Pesaressi besó a su bailarina cuando bailaba uno de los grandes temas de Luis Miguel.

El exchico reality ingresó a la pista de baile dispuesto a ganar por segunda vez en la competencia de baile de Gisela Valcárcel, fue por ello que interpretó este momento que dejó anonadados a más de uno.

Las cámaras de El Gran Show lograron captar el preciso momento en que Gino Pesaressi le dio el beso en los labios a su bailarina. Ella solo lo aceptó y continuó bailando hasta el final, pues era parte de la coreografía.

¿Gino Pesaressi tiene pareja?

Hace algunos días, Gino Pesaressi contó que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Aunque prefirió mantener en el anonimato sobre quien sería la persona de quien está interesado, acotó que esa persona no forma parte del espectáculo.

“No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien, no me gusta salir con mucha gente del medio”, mencionó. Tras estos comentarios, los seguidores de la farándula nacional y algunas personalidades creen que tendría algo con la bailarina Alexandra Clavijo.

En otro momento, mencionó que vive un momento feliz en su vida pese a que él no tenía planeado conocer a nadie.

“Sí, digamos que soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere, y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así, estoy en una etapa muy bonita, super tranquilo y feliz, recién la he conocido”, dijo Gino Pesaressi.

¿Quién ganó la final de El Gran Show?

Gino Pesaressi se consagró como el ganador de El Gran Show. (Difusión)

El exchico reality se coronó ganador de la temporada 2022 de El Gran Show el último sábado 10 de diciembre cuando se impuso en la etapa final de la competencia a Santiago Suárez, Milena Zárate y ‘el Wacho’ Facundo González.

Ambos finalistas lograron llegar hasta la última etapa con mucho esfuerzo y dedicación, por lo que no tomó de sorpresa al público que se enfrenten en la final. Sin embargo, la actuación en la pista de baile de Gino Pesaressi gustó más al jurado que le otorgó 333 puntos, y fue así como el ex Esto es Guerra se quedó con la copa y el premio de 20 mil soles.

Lo más conmovedor fue la reacción de su hija Gia, de 7 años de edad, quien acompañó a su padre en el reality y estuvo atenta a todos sus bailes. Luego que Gisela Valcárcel anunciara al ganador, la pequeña fue corriendo donde Pesaressi para abrazarlo.

“Quiero dar las gracias a toda la gente que nos tuvo fe. Agradecer a Santiago porque hizo que esto suba el nivel, eres un capo. Estoy muy feliz, gracias a todos, a mi familia, todo va estar bien los quiero”, dijo Pesaressi tras coronarse como ganador.

Finalizada esta gran final de El Gran Show, el primer lugar fue para Gino Pesaressi, el segundo para Santiago Suárez, el tercero para Milena Zárate, el cuarto para Facundo González y el quinto para Melissa Paredes.

