El Gran Show: Gino Pesaressi desata su frustración contra el jurado al ‘sentir’ que hay favoritismo

Gino Pesaressi desató tenso momento en El Gran Show | América Tv

En la novena gala de ‘El Gran Show’ se vivió un tenso momento luego que Gino Pesaressi desatara toda su frustración contra el jurado y la producción del programa. Según dijo, existe un favoritismo hacia sus compañeros Santiago Suárez y Facundo Gonzáles.

Totalmente molesto y ofuscado se mostró el exchico reality tras perder, junto a su equipo integrado por Leysi Suárez y Milena Zárate, en el versus de “Los Superhéroes” y “Los Villanos” que decidió abandonar abruptamente la pista de baile. El participante estuvo a punto de perder puntos luego que el jurado considerara su actitud como una falta de respeto.

Al regresar al set, Gino Pessaresi evidenció su incomodidad y dijo que la conformación de los grupos era una desventaja para él. Además acusó a los miembros del jurado de no ser imparciales a la hora de calificar.

“Definitivamente estoy muy molesto porque desde que elegimos los equipos ya sabíamos que esto iba a pasar, es un poco, no es ‘Los malos contra los buenos’, sino ‘Los engreídos contra los buenos’ (...) Solo hemos perdido, pero lo pueden ver en todas las webs, los favoritos son ustedes, nada más”, dijo Pesaressi en alusión al equipo de “Los Superhéroes” conformado por Santiago Suárez, Melissa Paredes y Facundo Gonzáles.

Gino Pesaressi deja callada a Melissa Paredes

Quien no quiso ser ajena a la controversia que se vivía en la pista de baile fue Melissa Paredes. La intérprete de ‘Ojitos Hechiceros’ le respondió rápidamente a Gino: “Qué recurso tan bajo. Si hablamos de engreídos, a ti te dan 11 - 11 y no bailas nada, perdón”.

El exchico reality se defendió recordándole que él ha sido campeón en una temporada pasada del reality, y mientras Melissa minimizaba su logro, éste le dijo que ella no tiene nada que ver en el reclamo del que hacía mención.

“Igual el tema no eres tú, Melissa. ‘Los engreídos’ serían Facundo y Santi. Tú te has metido en el saco solita”, mencionó Pesaressi.

Michelle Alexander le respondió a Gino Pesaressi

Quien no se quedó callada ante tremenda acusación fue Michelle Alexander. “A nosotros nos pareció superior lo que presentaron los ‘Súper héroes’”, dijo la productora, quien forma parte del jurado. Ante esto, Gino agregó. “Definitivamente estoy muy molesto con el tema que hemos presentado el día de hoy”, dijo.

Gino Pesaressi se disculpa en vivo

Gino Pesaressi pidió disculpas por su altercado en El Gran Show | América Tv

Gino Pesaressi tomó el micrófono para disculparse por no saber “manejar sus emociones” y faltar el respeto al jurado y a la producción. “Tal vez fue un desaforo lo que tuve hace un rato y pido disculpas a todos”.

“Tengo algunos problemas internos, algunas cosas personales y lamentablemente no estoy en mi mejor momento. Uso mucho mi trabajo para refugiarme e intentar no caer en estos temas. Así que, cuando me esfuerzo tanto para hacer las cosas bien y no salen, hay un cruce de muchas emociones que debo saber manejar y no lo hice esta vez”, añadió.

La conductora Gisela Valcárcel trato de comprender al exchico reality y consideró la importancia de mostrar nuestras emociones. “Creo que mis formas no fueron las más correctas y pido disculpas a mis compañeros”, finalizó Pesaressi.

