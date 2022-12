Gino Pesaressi confirma que se dio una nueva oportunidad en el amor: “Soy difícil de enamorar”

Gino Pesaressi llegó a la final de El Gran Show. (GV Producciones)

Gino Pesaressi también está en la final de ‘El Gran Show’. El exchico reality llegó al programa como uno de los retadores junto a Milena Zárate, pero ha logrado continuar en competencia gracias a su gran talento para el baile, lo que le ha dado el pase a la final del programa de baile.

Pero, además de destacar en lo artístico, el empresario ha sorprendido al revelar que se encuentra nuevamente enamorado. El participante habló un poco más sobre esta oportunidad que se está dando en el amor y aseguró que no lo imaginó, pero está muy feliz de lo que viene viviendo.

“Soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere, y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así, estoy en una etapa muy bonita, súper tranquilo y feliz”, señaló al inicio.

Tras ello, confesó que su pareja es una persona a la que recientemente ha conocido, pero adelantó que no es mediática por lo que será un poco complicado que se pueda conocer de quién se trata. “Recién la he conocido, ella no es del medio, así que está bien difícil que la conozcan, no le gusta lo mediático, pero definitivamente, tarde o temprano, va a ser parte de este mundo porque es mi mundo”, agregó.

Gino Pesaressi llegó a la gran final de 'El Gran Show'.

Por otro lado, Gino Pesaressi se refirió a sus decisiones sobre el matrimonio. Aseguró que es no algo que anhele, pero si su pareja lo desea, no tendría ningún problema en complacerla. Incluso, reveló que le gustaría tener más hijos, entre los que se encuentra un varón.

“El matrimonio, no tanto (me gustaría), pero creo que es una ceremonia muy bonita y es algo que complementa mucho lo que una chica quiere, y si es que es un sueño para ella, sería parte de eso. También, siempre he planeado tener 3 hijos, o tener por lo menos una parejita, mi hija sabe que siempre he querido buscarle un hermanito, sería ideal un varoncito”, expresó.

Gino Pesaressi espera ser el campeón de la temporada

Gino Pesaressi se viene preparando para la final de ‘El Gran Show’ que se realizará este sábado 10 de diciembre a las 21:00 horas. El artista asegura que está mentalizado en llevarse la copa, pero tiene claro que la competencia es difícil, pese a ello dará lo mejor de sí por el mejor puntaje.

“Levantar la copa es mi sueño, estoy proyectado, y estoy muy mentalizado para poder lograrlo. Sé que aquí hay competidores muy buenos, que se han esforzado desde el día uno, pero yo he venido a demostrar por qué puedo llevarme esa copa. Vamos a demostrarlo este sábado, yo tengo las condiciones para volver a llevarme el triunfo, ¡voy con todo!”, sentenció.

