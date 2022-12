Gino Pesaressi resalta el apoyo de Mariana Vértiz tras confesar que no pasa por un buen momento emocional

Gino Pesaressi estalla en llanto al ver video de su hija. YouTube/ América TV

Este último sábado, 26 de noviembre, Gino Pesaressi brindó una presentación un poco accidentada. Según indica el actor, hubo percances que no supo manejar debido al mal momento que vive hoy en día. En medio de lágrimas, la concursante indicó que tiene muchas emociones encontradas debido a problemas familiares que ha querido dejar de lado con su trabajo el reality, pero lamentablemente no ha podido.

Gino Pesaressi prometió ante Gisela Valcárcel y el jurado que aprenderá a manejar mejor esta situación. No obstante, no pudo evitar estallar en llanto al ver un video de su hija, fruto de la relación que tuvo con Mariana Vértiz. En este material, la pequeña destacó su rol de padre e indicó que él merecía llevarse la copa. El modelo solo lloró y evitó hablar al respecto.

Te puede interesar: ‘El Gran Show’: Conoce a los participantes que lograron llegar a la semifinal del reality

“Definitivamente, no es fácil estar con muchas emociones antes de pensar en la coreografía, fuera de lo que es el sonido de la música y pensar en los pasos, tenía una carga emocional muy fuerte y me dejé llevar, perdí un poco el control. Ahora ya pasó, creo que ya boté un gran peso que tenía encima y ahora estoy pensando en hacerlo bien”, indicó Gino Pesaressi días después del programa, que no dudó en resaltar el apoyo de su expareja y madre de su hija.

“Sí (me ha apoyado), tenemos muy buena relación de padres, y ella también está feliz de que esté en el programa, y Gia también la motiva y ahora se ha metido en clases de baile, y es lindo ver que algo que me gusta a mí a ella también le guste, eso me mata, me agarra la emoción”, recalcó.

Gino Pesaressi asegura que manejará mejor sus emociones.

En otro momento, el actor contó que han salido stickers con su rostro llorando, donde se burlan por haber llorado en cámaras. “Divino, para recordar por qué no tengo que llorar en televisión”, señaló el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien recordó que la primera vez que mostró sus sentimientos al público fue cuando habló sobre el fallecimiento de su padre.

“He llorado pocas veces, una por mi papá, otra por mi hija, por este tema de querer tirarme por la borda, nunca, creo que me dio un poco de ansiedad”, dijo Gino, quien señaló que importante normalizar el llanto de un hombre.

Gino Pesaressi Estalla no pasa por un buen momento a nivel emocional. América TV

“Considero que los hombres también tenemos mucho rato guardadas nuestras cosas, tenemos una cierta especie de aguante emocional porque nos han enseñado que los hombres no tienen que llorar, ni quejarse por sonseras, creo que está bien hablarlo y también tener apoyo psicológico y, sobre todo, en este medio, que es tan intenso”, remarcó.

Te puede interesar: ‘El Gran Show’ y ‘Mundial Qatar 2022′: Así fue el rating del sábado 26 de noviembre

Respecto a su intercambio de palabras con Melissa Paredes en la ultima gala, Gino aclaró que ya todo está solucionado entre ellos. “Ella es un personaje, a veces llega con un personaje un día y al otro día, con otro, está más loca (risas), pero también me imagino que quiere ganar y ella tiene que pelear no solo con nosotros, sino con todo lo que dice la gente porque, de hecho, creo que no le tienen fe. Ella ha demostrado mucho en estas galas, pero estamos en la semifinal y final y tenemos que demostrar lo que somos, vamos a ver quién aguanta más la presión”, dijo.

Finalmente, señaló que prepara para su siguiente presentación una coreografía con muchos bailarines. Bailará un tema de Michael Jackson en la versión de Tonny Succar. Cabe recordar que Gino se encuentra en sentencia junto a Milena Zárate.

SEGUIR LEYENDO