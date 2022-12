Gino Pesaressi recordó el triple choque que provocó en la Panamericana Sur: “Me pidieron 1 millón de dólares”

Gino Pesaressi recordó el triple choque que provocó en la Panamericana Sur. Youtube. Jorge Talavera.

En el 2013, en pleno apogeo de ‘Esto es Guerra’, uno de los integrantes más populares del reality de competencia protagonizó un bochornoso accidente vehicular en el Km 16.5 de la Panamericana Sur. Gino Pesaressi impactó su camioneta contra otros dos carros, ocasionando un triple choque que dejó cuatro personas heridas.

Tras lo ocurrido, Pesaressi se presentó en el programa de América TV para anunciar su renuncia y para informar que se encargaría de cubrir los gastos médicos de las dos personas afectadas por conducir en exceso de velocidad y bajo los supuestos efectos del alcohol: Artemio Soplín Ramos y Rosa Moreno Pasache.

“Si bien el choque y todo esto ha sido fuerte, me ha dado una gran lección que no voy a olvidar. Esto ha sido la experiencia más traumática en mi vida. Toda mi concentración está para las familias afectadas, y siempre voy a velar por lo sucedido. Tengo que hacerme responsable”, mencionó años atrás.

Gino Pesaressi renunció a 'Esto es Guerra' en medio de críticas por manejar, supuestamente, bajo los efectos del alcohol.

En el 2015, el Primer Juzgado Penal Transitorio de Villa El Salvador condenó al modelo a cuatro años de prisión condicional y al pago de 35 mil soles de reparación civil a favor de los agraviados (25 mil para Ramos y 10 mil para Moreno). También se le impidió conducir cualquier vehículo motorizado por el periodo de cuatro años.

Cuando creía que la presión mediática y los problemas habían quedado atrás, Gino fue acusado de no cumplir económicamente con Artemio Soplín, quien terminó con tres costillas fracturadas, una contusión laberíntica, trauma cervical y contusión torácica por el accidente. “No me ha dado ni un sol para tratarme, ni repara los daños que le provocó a mi vehículo”, dijo a ‘Amor, amor, amor’.

Camioneta de Gino Pesaressi terminó destruida en plena Panamericana Sur.

Sin embargo, poco después el anciano aseguró al extinto programa de Rodrigo González y Gigi Mitre que el exchico reality se “portó bien” con él. “Ya arregló el carro. Hemos llegado a un acuerdo y todo está bien, es un caballero, un buen muchacho”, precisó Soplín. Gino Pesaressi prefirió no volver a referirse más al tema.

Rompió su silencio

Después de nueve años, Gino Pesaressi habló sobre el accidente que protagonizó en la Panamericana Sur durante una entrevista con Jorge Talavera. El expresentador de ‘En Boca de Todos’ contó detalles de lo que ocurrió ese fatídico 20 de abril de 2013.

“Yo venía manejando muy apurado porque había llegado tarde a una grabación. Justo había tomado unos tragos en la noche anterior. Era joven, no sabía que el alcohol se te queda en el cuerpo 24 o 48 horas, y sale (positivo) en el examen. Salí con 0.002 (en el dosaje etílico). Fue todo un drama. Me acuerdo que me quedé con la gente hasta que se fueron al hospital, visité a todos los involucrados”, señaló.

Aunque no está totalmente seguro, Gino cree saber la verdadera razón por la que terminó impactando su vehículo. “Yo creo que perdí los frenos porque mi camioneta me la habían obsequiado dentro de un programa y esta me falló de una manera muy extraña. Estaba a 90 kilómetros por hora y el culeteo me llevó a despistarme, nunca hubo realmente una investigación de por medio”, dijo.

Gino Pesaressi tuvo que ser atendido por bomberos el día del accidente vehicular.

¿Qué pasó con las víctimas?

La expareja de Mariana Vértiz resaltó que, tras el accidente vehicular, su caso acaparó todas las portadas de la prensa. Debido a ello, las víctimas presionaron aún más con el pago de las reparaciones y de los estudios médicos.

“No solamente la prensa me hizo basura, sino que al ser un chico reality yo era un gran titular para ese momento. Eso creó mucha presión en la gente que investiga, en los jueces. A mí me dejaron dos días en la comisaría (...) Había personas involucradas que querían una reposición, que era lo justo. Pero al verme en televisión, una de ellas me quería pedir un millón de dólares y la otra quería que le compre toda la camioneta”, sostuvo.

Por otro lado, aclaró que las personas afectadas salieron a quejarse públicamente de él, pese a que estaba pagando las primeras cuotas de la deuda. “Comenzaron a decir que les dolía el cuello, temas que no puedes comprobar, pero todo eso sí es peligroso en cuanto a un juzgado. Yo imagino que esa fue una estrategia legal de malos abogados (...) Todo esto me sirvió para ser más responsable. No me llevo un mal recuerdo de las familias, es una experiencia para crecer”, agregó.

Gino Pesaressi habló sobre el accidente vehicular que protagonizó en el 2013.

