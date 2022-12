Vacancia ilegal, drogas y sometimiento: todas las versiones que usará la defensa de Pedro Castillo para liberarlo de prisión

El juez Jonathan Jorge Valencia López visitó a Pedro Castillo esta tarde en la DINOES (Difusión)

El último jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispuso siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración) luego de emitir un mensaje en el que anunciaba la disolución de Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y un gobierno de excepción con la “reorganización del sistema de justicia”, incluido el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

En la resolución, el magistrado también dispone que el plazo de detención judicial es vigente del 7 al 13 de diciembre de 2022. Desde entonces Castillo Terrones permanece en las instalaciones de la DIROES, donde se encuentra el Centro Penitenciario de Barbadillo. Sin embargo, en los próximos días se le podría dictar prisión preventiva hasta por 36 meses. Ante ellos, sus abogados y políticos que aún lo apoyan ven la forma de liberar de prisión presentando habeas corpus y aduciendo que fue inducido a leer el discurso sobre el cierre del Congreso bajo alguna sustancia tóxica.

Intentos de liberación

Este sábado, el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor de Pedro Castillo Terrones contra los efectivos policiales de la DIROES, mediante la cual solicita se disponga su libertad inmediata.

El Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor de Pedro Castillo Terrones contra los efectivos policiales de la DIROES, mediante la cual solicita se disponga su libertad inmediata.

Te puede interesar: Exministro de Defensa señala que Pedro Castillo no consultó “a los militares” antes de leer su mensaje

Pedro Castillo permanece en la Diroes, donde también se encuentra recluido Alberto Fujimori. (REUTERS/Alessandro Cinque)

“El presidente no recuerda”

Guido Bellido, congresista y expremier de Castillo, cree que el expresidente pudo ser inducido a leer el escrito y solicitó un “examen toxicológico” para saber si el exjefe de Estado estuvo bajo los efectos de “alguna sustancia”.

“Yo le he consultado al presidente por qué ha leído ese mensaje. El presidente no recuerda lo que ha leído. Él me dice ‘no recuerdo, Guido’”, dijo Bellido tras visitar a Castillo en la Dinoes, lugar donde se encuentra recluido el exmandatario.

“Es raro que un presidente que no iba a ser vacado, no había los votos (en el Congreso), al final de cuentas termina dándole los argumentos para su vacancia. (...) estaba temblando. Hay que ponerse a pensar”, añadió.

El viernes, el personal del Ministerio Público llegó a bordo de una minivan a la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). Castillo habría pasado el examen médico legal, tras su posterior detención en plena avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

Sin embargo, según el portal Epicentro TV, Pedro Castillo se habría negado a pasar el examen toxicológico que solicitó su defensa, tras sostener que el ex presidente del Perú “no recuerda” el mensaje anunciando el cierre del Congreso.

Te puede interesar: ¿Quiénes elaboraron el mensaje de autogolpe leído por Pedro Castillo? Estas son las versiones

Minimizan un autogolpe

En tanto, congresistas de la bancada del Bloque Magisterial evitaron calificar como un “golpista” al expresidente Pedro Castillo.

“Mientras la justicia tenga que ver si es inocente o no, para mí la presunción de inocencia existe. Él no ha firmado ningún documento que haya golpeado al país”, dijo Katy Ugarte al llegar a la sede de la DINOES para visitar a Castillo Terrones. Además, añadió que calificó el mensaje a la Nación del miércoles como “un decir” y aseguró que respaldará al exmandatario hasta el final.

“Para mí no es golpista. Es un presidente que ha sido acorralado prácticamente, constantemente por la oposición”, manifestó antes de retirarse.

En tanto, Pasión Dávila dijo del exmandatario “no cometió ningún delito porque no ha sido consumado, es una opinión, no hay flagrancia”.

SEGUIR LEYENDO