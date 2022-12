Exministro de Defensa señala que Pedro Castillo no consultó “a los militares” antes de leer su mensaje

El exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y el expresidente, Pedro Castillo. (Andina)

El exministro de Defensa Gustavo Bobbio estuvo presente al momento de la lectura del documento con el que Pedro Castillo pretendió cerrar el Congreso e instalar un gobierno de excepción con “reorganización del sistema de justicia”, el siete de diciembre. El discurso tendría poniendo fin al gobierno de Castillo. Sin embargo, Bobbio, general del Ejército en situación de retiro, negó haber conocido la intención del expresidente.

Su presencia en el lugar en que se hizo el anuncio desató especulaciones pues se creía que él, en su condición de titular de la cartera de Defensa, era el “cerebro” del golpe de Estado del miércoles 7 de diciembre, porque Castillo lo había designado un día antes, el miércoles seis de diciembre.

“Entré al Ministerio de Defensa para evitar que entre alguien que pudiera propiciar un acto no institucional. También les dije que al día siguiente (miércoles 7) en la mañana expusieron sus planes”, contó el exministro Gustavo Bobbio al diario La República.

Añadió que, la tarde del martes 6, el comandante general del Ejército, el general de división Walter Córdova Alemán, le comunicó que presentaría su carta de renuncia por razones personales.

Hechos del miércoles siete

El miércoles por la mañana, el ministro de Defensa requería la firma de Pedro Castillo para sustituir al general Córdova y designar a su sucesor. Aproximadamente a las 11 de la mañana, se dirigió a Palacio de Gobierno. Le dijeron que lo esperaban.

“Llegué y estaban reunidos algunos ministros. No me pregunten quiénes porque no los conozco. Solo identifiqué a Betsy Chávez, al maestro Aníbal Torres y a Alejandro Salas. Pasé y me firmó las resoluciones. Estaba conversando cuando veo que el presidente ingresó y se sentó con un documento en la mano. Habían traído reflectores y cámaras y comenzó a leer lo que leyó, en ese momento. En las dos reuniones que tuvo conmigo el miércoles ( a las 7 am y a las 11 am), no me dijo nada de que iba a cerrar el Congreso”, contó Bobbio al diario La República.

Los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez conversan en la Dinos sin Pedro Castillo (Difusión)

“Todos los que estuvimos ahí ese día nos mirábamos atónitos (...) realmente estupefactos”, dijo a RPP.

“Le dije a Aníbal Torres: ‘Esto no puede ser’. Y me respondió: ‘Es la decisión del presidente ‘. Entonces se me vinieron mil ideas a la cabeza. Pensé: ¿Habrá coordinado con algún general directamente para que saque tropas o habrá coordinado con la policía? ¿Habrá traído a los reservistas de Antauro Humala? ¿Habrá traído gente de los frentes populares? No sabía”, manifestó a La República.

Bobbio relata que se comunicó, “desesperadamente”, con el general David Ojeda para decirle: “Tienes que mantener el orden, no vayan a salir tropas a la calle, nada de enfrentamientos”. “¿Qué le podías decir a Castillo? ¿Por qué eres tan torpe? Yo no me acerqué a él porque estaba más que claro. Nunca coordinó nada. Nunca hubo. Castillo nunca consultó ni sobre lo que iba a decir. No consultó a nadie, ni a los militares. Fue como una serie de Netflix donde hay una zona de irrealidad”, manifestó.

“No hubo ninguna orden al Ejército o al Comando Conjunto para que saque a las tropas, porque esa orden debió de pasar por mí. No ha habido una consulta tampoco. Ha sido un exabrupto. Se ha hartado de repente, hartado por la corrupción, pero un presidente no puede hartarse”, agregó.

El resto de ministros entrevistados por la prensa también señalaron que no conocían el mensaje. “Entramos con otros ministros y le pregunto al presidente ‘¿qué ha hecho?’ Eso es delito”, contó Alejandro Salas, el exministro de Trabajo y defensor del gobierno de Castillo.

