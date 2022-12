¿Quiénes elaboraron el mensaje de autogolpe leído por Pedro Castillo? Estas son las versiones

¿Quiénes elaboraron el documento que leyó el expresidente?

El 7 de diciembre a las 11:00 de la mañana, con las manos temblorosas, el hasta entonces presidente Pedro Castillo leyó un comunicado con el que anunciaba un sorpresivo cierre temporal del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y un gobierno de excepción con la “reorganización del sistema de justicia”, incluido el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

En pocas horas, diversas instituciones del sistema judicial, el Legislativo y, finalmente, las Fuerzas Armadas señalaron que estarían al margen de cualquier decisión fuera de la Constitución, como la anunciada por Castillo. Antes de las 14:00 horas el presidente era detenido y sus ministros ya habían renunciado aduciendo que desconocían el contenido del mensaje.

¿Pero quiénes elaboraron el documento que leyó el expresidente? Los ministros señalaron que quienes estaban presentes al momento de la lectura del mensaje, que le puso fin al gobierno de Castillo, fueron, al menos, la presidenta del Consejo de Ministros; Betssy Chávez; el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio y el asesor y expremier Aníbal Torres.

Pedro Castillo en Mensaje a la Nación disuelve el Congreso y las instituciones del Estado

Versión de Betssy Chávez

En una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece, la expresidenta del Consejo de Ministros aseguró que desconocía el contenido del mensaje que leyó Castillo y cree que Aníbal Torres tampoco sabía lo que el expresidente iba a leer, ya que ambos quedaron “sorprendidos”. Comentó que ese día, ella y los miembros del gabinete estaban concentrados en la defensa del entonces presidente, quien afrontaría una moción de vacancia presidencial por la tarde en el Congreso.

Chávez contó que, alrededor de las 11:00 horas, “el presidente me llama y me dice que va a haber una actividad oficial. Vamos inmediatamente y estuve ahí para el anuncio de la actividad oficial y estaba el canal del Estado. Y cuando yo estoy guasapeando con los colegas, diciéndoles: ‘Nos vemos más tarde, vengan aquí a las 14:00 de la tarde que tenemos que estar, ultimar detalles’, es que se da el anuncio”.

La última premier de Castillo dejó entrever que fue él mismo el que elaboró el mensaje, probablemente, con dirigentes o maestros de provincia que tienen comunicación directa con él. “El teléfono del presidente es un call center, recibe mensajes de todo el país. Suele dar su número y está comunicado con sus bases”, explicó.

Los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez conversan en la Dinos sin Pedro Castillo (Difusión)

“El presidente no recuerda”

Guido Bellido, congresista y expremier de Castillo, considera que el expresidente pudo ser inducido a leer el escrito y solicitó un “examen toxicológico” para saber si el exjefe de Estado estuvo bajo los efectos de “alguna sustancia”.

“Yo le he consultado al presidente por qué ha leído ese mensaje. El presidente no recuerda lo que ha leído. Él me dice ‘no recuerdo, Guido’”, manifestó Bellido tras visitar a Castillo en la Dinoes, lugar donde se encuentra recluido el exmandatario.

“Es raro que un presidente que no iba a ser vacado, no había los votos (en el Congreso), al final de cuentas termina dándole los argumentos para su vacancia. (...) estaba temblando. Hay que ponerse a pensar”, agregó.

Ministros también desconocían el mensaje

El exministro de Defensa Gustavo Bobbio, quien estuvo presente al momento de la lectura, también negó haber conocido la intención del expresidente Pedro Castillo.

“Todos los que estuvimos ahí ese día nos mirábamos atónitos (...) realmente estupefactos”, dijo a RPP. Según recordó, ese día acudió a Palacio de Gobierno para pedir la firma de dos resoluciones urgentes y luego encontró al presidente listo para dar un mensaje.

“No fue en la PCM (el mensaje), fue en el despacho presidencial. Estaba Aníbal Torres, Betssy Chávez y unas ocho personas (...) que iban a acompañar al presidente al Congreso con el tema de la vacancia. Me quedé estupefacto, se creó un clima de realidad. Pude ver a todos que estaban igual que yo”, contó.

El resto de ministros entrevistados por la prensa también señalaron que no conocían el mensaje. “Entramos con otros ministros y le pregunto al presidente ‘¿qué ha hecho?’ Eso es delito”, contó Alejandro Salas, el exministro de Trabajo y defensor del gobierno de Castillo.

Otros testimonios

Alberto Mendieta, exjefe del Gabinete Técnico del expresidente Pedro Castillo, reiteró que no conocía el contenido del mensaje que anunciaba el golpe de Estado. “Posterior a su discurso yo fui el primero en ir a verlo. Yo le dije al presidente qué es lo que había hecho y me dio una respuesta que no alcancé a escuchar porque fue muy lacónico y muy débil la voz”, comentó a RPP.

En tanto Raúl Noblecilla, exviceministro de Gobernanza Territorial, afirmó que no tuvo “ninguna injerencia” en la decisión del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso. Explicó que escuchó el discurso del exmandatario en el momento en que se dirigía a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con Castillo y Betssy Chávez.

“Lo primero que se vino a la mente fue que era una repetición del mensaje que el presidente Castillo había realizado en la noche anterior, pero luego cuando lo fui escuchando me di cuenta de qué se trataba”, dijo a RPP.

“Indudablemente algo ha pasado, alguna situación ha tenido que tener un peso tan grave en la emoción del presidente, que lo obliga a dar el mensaje a la nación. Es difícil, no estoy para juzgar al mandatario”, agregó.

