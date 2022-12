Expresidente Pedro Castillo pasará prueba toxicológica en la Dinoes

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, dio un fallido golpe de Estado. (Reuters)

El expresidente de la república, Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado el pasado miércoles 07 de diciembre, pasará un examen químico toxicológico, para determinar si tenía alguna sustancia en su organismo, al momento de leer el mensaje a la nación que rompía el orden constitucional en el país.

Esta tarde, personal del Ministerio Público llegó a bordo de una minivan a la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), donde el vacado mandatario cumple detención preliminar por el presunto delito de rebelión, para tomarle muestras.

El exmandatario peruano pasó un examen médico legal, tras su posterior detención en plena avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, cuando se disponía a llegar a la Embajada de México en el Perú, donde se le iba a brindar asilo político.

Pedro Castillo pasará examen toxicológico en la Dinoes | Canal N

Sin embargo, estas pruebas toxicológicas le serán tomadas, a horas que el congresista de izquierda, Guido Bellido, quien fue a visitarlo a la Dinoes, declarara a la prensa y expresara en sus redes sociales que Castillo Terrones “no se encontraba en sus facultades”.

“El estado psicológico de Pedro Castillo, al leer el mensaje a la nación, evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades. Ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de Palacio”, indicó el legislador vía Twitter.

A fuera de la Dinoes, Bellido refirió: “No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”.

El congresista Guido Bellido fue jefe de Gabinete del gobierno de Pedro Castillo. (Reuters)

Agregó: “Dice que no se recuerda de lo que ha podido pasar, (¿Por qué leyó ese comunicado?) eso es lo que no recuerda. El presidente dice que no se acuerda, no sé, ahorita él está bien, está tranquilo, dice que no se acuerda, lo que me dice es que no se acuerda bien, necesitamos la libertad de Pedro Castillo, nosotros vamos a exigir que el presidente esté en libertad, él tiene que decir su verdad al país”.

“Le dieron una bebida”

En la misma línea, de que el exmandatario no estuvo en sus facultades, se mostró el abogado penalista Guillermo Olivera Díaz, quien también acudió a conversa con él a la Dinoes, a pedido de la familia de Castillo.

“Antes le dieron una bebida, una supuesta agua y después de beber el agua se sintió como atontado, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa, estaba un poco atontando. Los instigadores engañan”, dijo el letrado.

SEGUIR LEYENDO: