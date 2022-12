Jefferson Farfán y su sufrida reacción a la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022

La 'Foquita' sufrió la eliminación de Brasil y vivió cada penal como hincha.

Croacia dio la gran sorpresa del Mundial Qatar 2022 al eliminar en cuartos de final Brasil tras vencerlo 5-3 en los penales. Jefferson Farfán no fue ajeno a este hecho histórico y realizó una divertida transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde sufrió los penales errados del equipo de Tité.

La emisión inicia con la ‘Foquita’ diciéndole ‘blanquito bonito’ a Nikola Vlašić, quien marcó el primer penal croata, luego cuando le tocó a Rodrygo comienza a darle ánimos y cuando el portero Dominik Livaković se lo atajó, gritó: “Noooo” y se lamentó diciendo: “No puedo creerlo, me va a dar un paro”.

Jefferson siguió lamentándose del fallo del delantero del Real Madrid y pidiendo que Lovro Majer falle su disparo, cuando el mediocampista convirtió su remate y volvió a gritar “Nooooo”.

Jefferson Farfán no podía creer la eliminación de Brasil por penales.

El recién retirado delantero continuó reaccionando a cada tiro, desatando las risas de sus seguidores en el chat, apoyando a Brasil y amenazando con cortar la transmisión por lo nervioso que estaba, hasta que llegó el turno de Marquinhos, quien erró el penal decisivo. La ‘Foquita’ se mostró preocupado y dándole ánimos al central desde antes del remate y volvió a gritar: “¡No, no puede ser, no, no, no”!, cuando el balón chocó al palo.

Al finalizar el encuentro, Farfán compartió algunas publicaciones como la noticia de la eliminación de Brasil junto a una cara sorprendida, una foto de Luka Modric acompañada de la frase “Crack” y un video de Neymar saliendo derrotado del campo junto a al emoticón de la cara llorando.

Marquinhos erró el penal decisivo que dejó a Brasil fuera de las semifinales del Mundial Qatar 2022 (Reuters).

Así reaccionaron en Perú a la eliminación de Brasil

La eliminación de Brasil a manos de Croacia causó gran sorpresa en Perú y varios periodistas destacados dieron su opinión. José Chavarri de Movistar Deportes señaló que a la ‘Canarinha’ le pesó el partir como favorito a la Copa del Mundo y los criticó por su poca efectividad de cara al gol.

“Parte de lo que ocurre es porque todo el mundo los daba como campeón del Mundial, sé que los jugadores intentan aislarse de todo eso, pero igual influye en el grupo. Brasil, más allá de que pateó 11 veces al arco, tuvo el demérito de no tener precisión, de no ser eficaz. Eso no es una virtud”, comentó.

Periodista de Movistar Deportes afirmó que a la 'Canarinha' le costó los goles errados.

Por su parte, Eddie Fleischman se rindió ante la hazaña de Croacia. “Hace el milagro en los penales y se vuelve a meter en la semifinal del Mundial. Fenomenal. Fantástico. Qué impredecible puede ser el fútbol. Brasil vuelve a quedar fuera en cuartos de final (...) Aplausos de pie para el sensacional Lukas Modric”, fueron algunos de sus tuits.

Además, Gustavo Peralta señaló que la calidad de los futbolistas brasileños no iguala a los de antaño y que en el fútbol ya no basta ser talentoso: “En Brasil hay jugadores brillantes, muy buenos, pero no llegan aún a ser genios como Cafú, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo y más. Esto demuestra que con el talento no basta. Hoy por hoy, el factor físico es lo que prima junto a lo psicológico”, afirmó.

Algunos futbolistas también realizaron comentarios respecto a la caída del ‘Scratch’. Marcio Valverde de Sport Boys criticó el orden con el que lanzaron los penales: “Casemiro primero y Neymar quinto, luego que se repartan los demás con la confianza de que el primero anotó. Igual, hay que estar ahí”, escribió.

