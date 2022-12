Talía Azcárate hace historia al convertirse en la primera mujer peruana en comentar un Mundial

Talía Azcárate, primera peruana en comentar un Mundial. (Instagram)

El Mundial Qatar 2022 ha generado un sinfín de emociones, sobre todo en los peruanos, luego de que la selección nacional quedara fuera de la competencia. Pese a ello, los amantes del balompié siguen cada uno de los emocionantes encuentros.

Latina, se convirtió en el canal oficial del Mundial y diversos periodistas deportivos se han encargado de narrar y comentar más de un partido. Sin embargo, quien ha llamado la atención es Talía Azcárate, una mujer peruana que marca historia al convertirse en la primera en comentar una Copa del Mundo de forma oficial.

Talía Azcárate, antes de ser periodista deportiva, fue jugadora de la selección femenina de fútbol (sub 20) cuando tan solo tenía 14 años. Sin embargo, tuvo que dejar el deporte debido a sus estudios universitarios a la edad de 18 años.

Actualmente, es presentadora deportiva en Latina, canal que le ha dado la oportunidad de marca un hito en la historia del fútbol. El 22 de noviembre, Talía comentó, oficialmente, uno de los partidos del Mundial Qatar 2022, el encuentro México vs. Polonia.

A través de las redes sociales, la comentarista agradeció la oportunidad y se mostró muy feliz por cada uno de los logros que le regala su carrera.

“Mi primer partido comentando un mundial en señal abierta (Qatar 2022), lo soñé desde niña y hoy se hace realidad. A la Talía de 5 años decirle que hizo muy bien en nunca bajar los brazos a pesar de la cantidad de obstáculos que hubo en el camino, creo que estarías orgullosa de mí”, comentó en las primeras líneas de su post.

Además, se mostró feliz por esta nueva experiencia que ha marcado su vida y la historia. “Siempre habrá oportunidad de mejora, me tocó un partido duro de México vs. Polonia, la idea es nunca perder de vista la premisa de disfrutar lo que hago. Agradecida absolutamente con la vida, y por dónde me viene llevando. Me reafirmo en que la realidad ha superado notablemente mis expectativas”, finalizó.

Más mujeres destacan en el periodismo deportivo

Además de Talía Azcárate, más mujeres se han sumado a los paneles de los comentaristas deportivos. Desde diversos canales de televisión, otras periodistas también hacen lo propio y dan sus opiniones sobre lo que se vive en Qatar, pese a no ser canales oficiales.

Una de ellas es Jeanet Sosa, periodista deportiva que es parte de Movistar Deportes. Actualmente, la especialista en el deporte rey es parte del programa Zona Mixta y también se involucra en las previas a los partidos que se juegan en Qatar. Ella está como comentarista en los espacios Antes de juego y Después del juego, dónde se emiten opiniones previas y posteriores a los encuentros.

Pamela Ríos es otra de las comentaristas que ha tenido la oportunidad de dar sus opiniones acerca de los partidos en la Copa del Mundo. Ella trabaja en ESPN Perú y hace unos días debutó como panelista en uno de los programas dedicados al Mundial, Equipo F. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

También está Romina Vega, conductora del espacio deportivo llamado N Deportes de Canal N. La periodista también se desempeña como reportera de Fútbol en América. Sin embargo, en su espacio de Canal N es la encargada de dar los resúmenes y comentarios sobre algunos partidos de Qatar 2022.

Daniela Fernández también se ha encargado de comentar algunos partidos de este mundial. La periodista es parte de Movistar Deportes, aunque en su mayoría se ha involucrado en el fútbol y voley femenino, también ha dado su voz acerca de algunos encuentros, siendo panelista del programa Al Ángulo.

