Pedro García y su peculiar elogio a Rodrigo De Paul previo al Argentina vs Países Bajos por el Mundial Qatar 2022: “Es un radiador”

El reconocido periodista valoró lo importante que es el futbolista del Atlético de Madrid en el terreno de juego.

Pedro García es uno de los enviados por Movistar Deportes para cubrir el Mundial Qatar 2022. A lo largo del torneo fue comentando sobre los diferentes acontecimientos que han ocurrido, como por ejemplo la eliminación de México en fase de grupos. El día de hoy se encargó del gran despliegue en el campo de juego de Rodrigo De Paul, jugador de la selección Argentina.

El futbolista del Atlético de Madrid fue objeto de críticas por no tener el mismo rendimiento que hace unos meses con la ‘albiceleste’. Si bien, Pedro García coincide con esos comentarios, sin embargo, también ha resaltado el empuje que tiene De Paul para sostener a su selección en momentos claves.

“De Paul, no en el partido último, sino en todo el mundial ha perdido pases, pero simultáneamente y sobre todo en el último partido fue descomunal. También cerrando la zona de grupos, lo que corrió De Paul. En el partido último fueron, como dijo Arcucci, las manos de ‘Dibu’ Martínez, la pared construida por Messi y lo que corrió De Paul”, sostuvo García en Movistar Deportes.

Te puede interesar: Pedro García minimiza clasificación de Australia: “Es un mérito que con un futbol casi rudimentario saquen 6 puntos”

Además, el comunicador señaló la importancia del mediocampista en el once de Lionel Scaloni: “De Paul es el radiador de Argentina. Me atrevería a decir que, desde la intensidad, no tiene reemplazo. Aparece mejor cuando Argentina tiene que morder para defender un resultado”.

Por último, García mencionó cual es la mejor virtud del ‘7′ de la ‘albiceleste’: “Aparece mucho mejor que cuando tiene que construir, porque construyendo De Paul ha estado muy mal. Mejor le sale correr y morder que ser un armador. Antes si, pero en el Mundial no ha estado particularmente bien, es más a estado mal”.

Por su parte, su colega Michael Succar valoró los momentos en que el futbolista argentino entra en el juego colectivo del equipo: “Yo creo que la versión inspirada de De Paul con la pelota suele aparecer cuando Argentina, colectivamente, está inspirada. Él le va a contagiar a un equipo argentino, que no encuentra los caminos, otras cosas. Él les va a contagiar intensidad y garra, pero cuando el equipo argentino no está inspirado es difícil que cambie eso”.

Te puede interesar: Pedro García criticó a México tras eliminación del Mundial de Qatar 2022: “Pecaron de mezquinos”

Diego Chávarri, panelista de Movistar Deportes, también se refirió al combinado sudamericano y resaltó los números de Lionel Messi en Qatar 2022: “Con 19 remates, es el que más remates ha intentado en todo el Mundial. Está participativo. Está activo. En los regates uno vs uno, está en el tercer puesto con 47 regates, por debajo de Musiala y Mbappé”.

Rodrigo De Paul, de la selección de ARgentina, domina la pelota en el entrenamiento del lunes 5 de diciembre de 2022, en Doha (AP Foto/Jorge Sáenz)

Siguiente ronda del torneo

Los cuartos de final de la Copa del Mundo ya tiene a sus ocho equipos que medirán sus fuerzas para ver quienes pasan a las semifinales. Los partidos serán el viernes 9 y sábado 10 de diciembre a las 10:00 horas y a las 14:00 horas. de Perú.

Cuartos de final del Mundial Qatar 2022

- Croacia vs Brasil, estadio Ciudad de la Educación

- Países Bajos vs Argentina, estadio Lusail

- Marruecos vs Portugal, estadio Al Thumama

- Inglaterra vs Francia, estadio Al Bayt

SEGUIR LEYENDO