Carlos Anderson sugiere adelanto de elecciones: Dina Boluarte “tiene una posición muy débil”

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, se reunión con la nueva presidente del Perú, Dina Boluarte, y contó a la prensa nacional detalles sobre esta reunión, en el marco de las consecutivas manifestaciones en distintas partes del Perú contra el nuevo gobierno.

Según el legislador, él está a favor del adelanto de elecciones generales e hizo llegar su opinión a la mandataria. En ese sentido, consideró que se convoque a las urnas para julio del 2024 y que esta medida sería un “nuevo empezar” para el país.

“Le he dicho que ella tiene que reconocer que tiene una posición muy débil. Creo que es muy importante partir de eso, porque lo último que uno debe de hacer es creer que el ropaje del poder te da ese poder”, expresó.

“También he sugerido que marque de una vez julio del 2024 como una fecha de cambio, de un nuevo empezar”, mencionó Carlos Anderson en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Por otro lado, cuestionó la “narrativa” de su colega Guido Bellido sobre el comportamiento del expresidente Pedro Castillo, luego que se alegara que no recordaba las circunstancias en las que leyó el comunicado en el que anunciaba el autogolpe.

“Le he dicho que me preocupa que se esté generando una narrativa de parte de [Vladimir] Cerrón, [Guillermo] Bermejo, Bellido, inventando de que el presidente ha estado medio drogado y que todo es parte de un complot de la derecha. Es una narrativa peligrosa”, mencionó.

Para el parlamentario, la presidente Dina Boluarte tiene “pocas posibilidades” de terminar su gestión en el 2026 por lo que insistió en llevar a debate la moción.

“Hay que ser realistas. En la Comisión de Constitución ya se ha aprobado lo del adelanto de elecciones, yo creo que es algo que se debería llevar a la votación”, sentenció Carlos Anderson.

La ‘autovacancia’ de Pedro Castillo

Destituido y detenido: el escenario al que se expuso Pedro Castillo tras intentar un autogolpe de Estado.

El exjefe de Estado fue destituido del cargo luego que anunciara un cierre del Congreso minutos antes del debate en el Parlamento que veía la moción de vacancia presidencial en su contra. Con la alteración al orden democrático constitucional, Castillo Terrones solo provocó que el Congreso lograra 101 votos a favor de su destitución y Dina Boluarte asumiera como presidente del Perú.

Tras su último mensaje a la nación que dejó en shock a todo el Perú, el profesor nacido en Chota fue detenido por la policía cuando acudía a presentar su solicitud de asilo político a la embajada de México en Perú.

Tras ser intervenido y confrontado con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Castillo Terrones fue trasladado al penal de Barbadillo esa misma noche, donde se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel.

La que era vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Estado tras jurar ante el Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Perú.

“Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación como no podía ser de otra manera es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, fue parte del primer discurso de Dina Boluarte como presidente.

