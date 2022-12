Dina Boluarte espera a AMLO “con los brazos abiertos” para la cumbre de la Alianza del Pacífico

Dina Boluarte explicó la relación de su gobierno con el de AMLO. Video: TV Perú

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras el intento de autogolpe de Estado del exmandatario, Pedro Castillo, señaló que espera a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “con los brazos abiertos” para la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

La jefa de Estado brindó declaraciones a la prensa en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno y, tras indicar que su asunción de mando es una oportunidad para reorientar el país, que en ha tenido seis presidentes en seis años, indicó que las relaciones con los países de la región continuarán siendo “las más idóneas y hermanadas”.

Además, anunció que ha pedido a la Cancillería peruana que coordine el tema de la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, la cual iba a realizarse el 14 de diciembre en Lima.

“Esperemos que, como el presidente Andrés López Obrador había ofrecido venir al Perú, (esto) se pueda cumplir. Acá lo esperamos con los brazos abiertos, si no, haremos vía zoom esta entrega de la presidencia pro tempore al Perú”, indicó y explicó que, al no contar con vicepresidentes, no puede salir del país ya que, constitucionalmente, no hay nadie quien se quede a cargo.

Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú el siete de diciembre. (Andina/EFE)

Dina Boluarte, quien era vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, es la primera mujer en la Presidencia de la República de Perú y asumió el cargo siguiendo la línea de mandato que indica la Constitución, luego de que el Congreso vacara a Castillo por el intento de golpe de Estado.

Su gestión debería prolongarse hasta 2026, pero ella ha indicado que podría haber un adelanto de las elecciones generales si ese es el pedido de la población.

AMLO no asegura su viaje al Perú

Por su parte, el presidente de México, ratificó el jueves su inconformidad por la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú y la consideró “ilegítima” y producto del “acoso y confrontación” de sus adversarios.

Al ser consultado si reconoce a Boluarte como la primera presidenta de Perú, López Obrador contestó que a México “no le gusta el seguidismo”. “Son varios gobiernos, pero México es México. Somos libres, independientes, soberanos y tenemos una tradición de política exterior y no nos gusta el seguidismo”, dijo.

Aunque aseguró que la actual crisis política no provocará un rompimiento de la relación entre ambos países, el mandatario mexicano pidió “esperar unos días”. “Es lo más adecuado. No es nuestro propósito intervenir en asuntos internos”, aclaró.

La cumbre de la Alianza del Pacífico estaba programada para realizarse originalmente el viernes 25 de noviembre en Ciudad de México. (Andina)

Con relación a la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, López Obrador consideró imposible retomar la agenda de la Cumbre en Perú por el momento.

“No se puede. No hay condiciones y lo lamentamos mucho. Ahora Relaciones va a tener que decidir. Hay que consultar para ver que se hace: si mantenemos nosotros la presidencia o se entrega a otro país. Ver qué es lo que procede en estos casos”, expresó.

La cumbre de la Alianza del Pacífico estaba programada para realizarse originalmente el viernes 25 de noviembre en Ciudad de México, sin embargo, los líderes de la Alianza acordaron reprogramarla para el 14 de diciembre, en Lima, ya que el Congreso peruano le había negado a Pedro Castillo, que pueda salir del Perú.

Por otro lado, López Obrador reconoció que Pedro Castillo había solicitado asilo político al Gobierno mexicano tras anunciar la disolución del Congreso.

Antes, el presidente mexicano ya había instruido al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de ese país, Marcelo Ebrard, comenzar las gestiones para otorgar asilo a Castillo.

