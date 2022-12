Rafael López Aliaga llama “el mal menor” a Dina Boluarte e invoca a “darle tregua” y apoyarla

Composición: Infobae Perú.

El electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la reciente designación de Dina Boluarte como presidente de la República tras la vacancia por intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El empresario manifestó su intención de diálogo con la nueva mandataria y la llamó “el mal menor”.

En diálogo con Willax Tv, López Aliaga señaló que está dispuesto en visitar en Palacio de Gobierno a la nueva presidente en caso ella le pida tener una reunión. Asimismo, reconoció su designación como un hecho constitucional.

“[¿Vas a conversar con la presidente Boluarte?] Si ella me invita, voy a ir porque no tiene el grado de corrupción de Castillo. Toda su familia estaba robando por todo lado. Han destrozado el país”, mencionó el electo alcalde en conversación Milagros Leiva.

“Creo que Dina Boluarte es el mal menor. Tampoco no podemos dejarla sola, sin ningún tipo de soporte. Es constitucional. (…) Hay que darle tregua y apoyar a Dina Boluarte”, añadió Rafael López Aliaga.

Cabe mencionar que, el excandidato presidencial, en distintos momentos, ha manifestado su negativa ante un intento de diálogo por parte del exmandatario Pedro Castillo. El empresario, en varias oportunidades, ha señalado que no está dispuesto a mantener el diálogo con una autoridad que cuenta con siete investigaciones fiscales.

En otro momento, señaló que el Congreso de la República tiene que limpiarse su pésima imagen que se lo ha ganado a pulso. “Tiene un montón de niños corruptos ahí”, expresó.

Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú

Peru's interim President Dina Boluarte, who was called on by Congress to take the office after the legislature approved the removal of President Pedro Castillo in an impeachment trial, waves after being sworn-in, in Lima, Peru December 7, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Luego del intento fallido de golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo, el Congreso de la República convocó a la vicepresidente Dina Boluarte para asumir el cargo de máxima mandataria.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, dijo en sus primeras palabras como presidenta el último miércoles 07 de diciembre.

Asimismo, se refirió al autogolpe de Pedro Castillo y al no respaldo de las Fuerzas Armadas. “Se ha producido un intento de golpe de Estado a una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, dijo Boluarte.

“Mi primera medida será pedir apoyo de la Fiscalía, a la Procuraduría Pública para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas”, añadió la ahora jefe de Estado y culminó su mensaje pidiendo una tregua a todas los poderes.

Es necesario mencionar que Dina Boluarte entra en la historia del Perú como la primera mujer en asumir la presidencia de la República. Anteriormente, lo había intentado Keiko Fujimori y Lourdes Flores, pero ambas perdieron en elecciones populares.

