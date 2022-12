Dina Boluarte: los voceados para integrar el Gabinete Ministerial de la primera presidenta

El nuevo Gabinete Ministerial se conocerá en los próximos días. Foto: Andina/Composición Infobae

La nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, ya estaría armando su nuevo Gabinete Ministerial. Esto luego que el exmandatario Pedro Castillo sea vacado por el Parlamento. En este sentido, muchos nombres de exfuncionarios, funcionarios y figuras políticas se han dado a conocer, siendo considerados como los más voceados.

En las próximas horas o días, la mandataria deberá dar a conocer quiénes serán los titulares de las carteras ministeriales. La presidenta no cuenta con un partido político luego de ser expulsada por el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

De acuerdo con las declaraciones de Daniel Abugattás afirmó que el nuevo presidente del Consejo de Ministros sería Jorge Nieto. En una entrevista con Exitosa, reveló que esta información le han “asegurado”.

“Tengo entendido que van a nombrar a Jorge Nieto como jefe de la PCM. Un extraordinario ciudadano peruano, de muchísimo nivel como premier. Es una excelente medida. Hay que saludarla a nuestra primera presidenta mujer, que es algo para celebrar, y desearle el mejor de los éxitos. Estamos en buenas manos”, aseguró.

Jorge Nieto es político y sociólogo peruano. Foto: Andina.

Esta misma versión, lo manifestó la abogada Rosa María Palacios, quien aseveró que el exministro de Cultura estaría frente al Gabinete de Dina Boluarte.

¿Quién es Jorge Nieto?

Jorge Nieto Montesinos es político y sociólogo peruano. En la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, fue designado Ministerio de Cultura y Defensa. Su salida a la cartera se da cuando el presidente Kuczynski le otorgara el indulto al exmandatario Alberto Fujimori para que no sea vacado.

En el 2019, fundó el partido político Buen Gobierno, creándose el primer comité provincial en Ayacucho.

Posibles ministros

Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo, también es otro de los nombres que se sumarían al gabinete. El abogado ha sido presidente de la Comisión Especial que eligió a los miembros de la Junta Nacional de Elecciones. Sin embargo, prefirió no asegurar si asumirá una de las carteras. Hasta el momento, no se conoce un nombre en específico que acompañarían a la primera presidenta, pero se puede descartar que el Gabinete de Bettsy Chávez no sería convocado.

Walter Gutiérrez aseguró que los ministros Alejandro Salas y Félix Chero no realizan su trabajo por defender a Pedro Castillo de las acusaciones en su contra. (Andina)

La primera en solicitar ello ha sido la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Hemos estado un año y cuatro meses con gente que no ha hecho nada, el país está paralizado. Todos los peruanos necesitan que sus ministros trabajen, que su Ejecutivo trabaje”, expresó.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán también pidió un gabinete de más “ancha base”. Además, que cumpla con las promesas que realizó al momento de postular como candidata a la vicepresidencia y acompañó a Pedro Castillo.

Mientras tanto, el legislador no agrupado Roberto Chiabra invocó que el nuevo Gabinete Ministerial sea personas con “experiencia” con la finalidad que transmita y genere “tranquilidad y consenso”. Además, precisó que “todos son responsables” de los últimos acontecimientos que han colocado en una crisis al país.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien fue convocada por el Congreso para asumir el cargo después de que la legislatura aprobara la destitución del exmandatario Pedro Castillo en un juicio político, saluda después de prestar juramento, en Lima, Perú, el 7 de diciembre de 2022. REUTERS/Sebastian Castañeda

“Creo que es el momento de buscar consensos entre todos nosotros y cada uno hacer tarea. La tarea que tiene que hacer el Congreso prioritario es una reforma política para no equivocarnos a la hora de elegir”, manifestó.

